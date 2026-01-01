Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Premier épisode ce soir à Série Plus

Félix-Antoine Duval en vedette dans la nouvelle série «Annie et Joey»

durée 17h00
8 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est ce soir que Séries Plus présente le premier de huit épisodes de la comédie romantique Annie et Joey, mettant en vedette dans l'un des rôles-titres le Beaucevillois, Félix-Antoine Duval.

La série propose un regard à la fois touchant et rafraîchissant sur les relations amoureuses et la neurodivergence, par une écriture et une réalisation de Julie Hivon.

C'est Romane Lefebvre, dans le rôle d'Annie, qui donne la réplique à Félix-Antoine Duval, qui lui personnifie Joey.

Synopsis:

Lorsqu’Annie rencontre Joey, c’est le coup de foudre! Il est intrigué. Elle est spéciale. C’est d’ailleurs pour cacher sa singularité qu’Annie orchestre une magistrale opération de charme pour séduire Joey. Mais bientôt, il découvre que sa belle est neurodivergente. Autour d’eux, une famille et des amis se questionnent sur leur étrange amalgame. En se côtoyant malgré leur différence, Annie & Joey se transforment l’un et l’autre. Leur histoire d’amour atypique les fera grandir tout en provoquant dans leur entourage d’autres romances inattendues.

La distribution comprend aussi Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé, Chanel Mings, Jade Hassouné, Rose Adam, Bozidar Krčevinac, Rosalie Bonenfant, Marilyse Bourke et Thomas Derasp-Verge.

Le premier des huit épisodes de 60 minutes est présenté ce soir à 22 h sur Séries Plus.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Mercredi-Étudiant de retour sur la scène du Cégep le 15 avril

Publié à 16h15

Le Mercredi-Étudiant de retour sur la scène du Cégep le 15 avril

Le Mercredi-Étudiant sera de retour le mercredi 15 avril à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Cette édition réunira près d’une soixantaine d’artistes de la relève dans un spectacle de variétés composé d’une douzaine de numéros et ponctué de courtes scènes humoristiques. La programmation propose une sélection ...

LIRE LA SUITE
Plus de 9,3 M $ investis pour le tourisme en Chaudière-Appalaches

Publié à 14h00

Plus de 9,3 M $ investis pour le tourisme en Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé les 11 projets soutenus au premier appel à projets grâce à un investissement global de plus de 9,3 M $ dans la région. Lors de cet appel, des ...

LIRE LA SUITE
Les Traîtres: l'Abbé François Proulx au coeur d'un dilemme

Publié hier à 11h00

Les Traîtres: l'Abbé François Proulx au coeur d'un dilemme

La troisième saison des Traîtres a donné le ton dès le premier épisode, alors que le Beauceron François Proulx et les 21 autres participants ont dû faire face à leur premier défi. D’abord, les invités se sont rendus au Manoir de Karine Vanasse où ils se sont rencontrés pour la première fois. « Ça reste que c’est épique », a souligné le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge