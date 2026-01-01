Félix-Antoine Duval en vedette dans la nouvelle série «Annie et Joey»

C'est ce soir que Séries Plus présente le premier de huit épisodes de la comédie romantique Annie et Joey, mettant en vedette dans l'un des rôles-titres le Beaucevillois, Félix-Antoine Duval.

La série propose un regard à la fois touchant et rafraîchissant sur les relations amoureuses et la neurodivergence, par une écriture et une réalisation de Julie Hivon.

C'est Romane Lefebvre, dans le rôle d'Annie, qui donne la réplique à Félix-Antoine Duval, qui lui personnifie Joey.

Synopsis:

Lorsqu’Annie rencontre Joey, c’est le coup de foudre! Il est intrigué. Elle est spéciale. C’est d’ailleurs pour cacher sa singularité qu’Annie orchestre une magistrale opération de charme pour séduire Joey. Mais bientôt, il découvre que sa belle est neurodivergente. Autour d’eux, une famille et des amis se questionnent sur leur étrange amalgame. En se côtoyant malgré leur différence, Annie & Joey se transforment l’un et l’autre. Leur histoire d’amour atypique les fera grandir tout en provoquant dans leur entourage d’autres romances inattendues.

La distribution comprend aussi Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé, Chanel Mings, Jade Hassouné, Rose Adam, Bozidar Krčevinac, Rosalie Bonenfant, Marilyse Bourke et Thomas Derasp-Verge.

Le premier des huit épisodes de 60 minutes est présenté ce soir à 22 h sur Séries Plus.