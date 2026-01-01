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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

durée 06h00
11 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 11 avril

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Rendez-vous provincial de hockey sur glace de la formation professionnelle
Il s'agit de la 17e présentation de l'événement.
Où: Centre sportif Lacroix Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 7 h

Tournoi provincial d'haltérophilie
Organisé par le Club d'haltérophilie de Beauce.
Où: Auditorium de la polyvalente de Saint-Georges
Quand: dès 8 h 30

Coupe Espoir de natation
Près de 400 nageurs en provenance de 38 clubs du Québec.
Où: Piscine du Complexe multisports — Saint-Georges
Quand: éliminatoires en matinée; finales dès 16 h

Match 6 de la finale dans la Ligue de hockey Côte-Sud
Sainte-Marie reçoit Saint-Jean-Port-Joli.
Où:  Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 21 h

Dimanche 12 avril

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Coupe Espoir de natation
Près de 400 nageurs en provenance de 38 clubs du Québec.
Où: Piscine du Complexe multisports — Saint-Georges
Quand: éliminatoires en matinée; finales dès 16 h

Vernissage de l'exposition Douceurs du moment
Oeuvres de l'artiste-peintre Véronica Belam.
Où: Galerie d’art du Café du Mille-Lieux— Saint-Georges
Quand: dès 11 h

Journée portes ouvertes à la Maison Moisson Beauce
Ouvert à tous.
Où: 17277, 23e avenue — Saint-Georges
Quand: de 11 h à 16 h

Vernissage de l'exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: dès 13 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Prosper
Objectif de 100 donneurs.
Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins,— Saint-Prosper
Quand: Lundi 13 avril, de 14 h à 20 h

Conférence horticole de Martin Boisvert sur les légumes vivaces
Organisée par la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville.
Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 14 avril, dès 19 h

Mercredi Etudiant
Spectacle multidisciplinaires.
Où: salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges
Quand: Mercredi 15 avril à 19 h 30

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