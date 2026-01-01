Le Festibière Rotary en compagnie de Marie-Philip Poulin

Le Festibière Rotary de Beauceville sera de retour sur l'Île ronde, le 12 juin prochain, avec comme invitée spéciale la hockeyeuse Marie-Philip Poulin.

En effet, cette année l'événement accueillera la grande célébration organisée par la Ville de Beauceville, afin de souligner l’exploit exceptionnel de la 5e médaille olympique, remportée par l'athlète en février dernier à Milano-Cortina.

La célèbre Beaucevilloise, qui vient aussi de gagner la Coupe Walter comme capitaine de l'équipe de La Victoire, au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, prendra la parole au cours de la soirée. Un feu d'artifice est prévu en son honneur, à compter de 21 h.

Pour le Festibière en tant que tel, six camions de cuisine de rue, ainsi que quatre bars seront sur place afin de faire découvrir leurs produits aux visiteurs. Au nom des brasseurs représentés, on retrouve notamment Microbrasserie Verso, La Souche et Oxymore Microbrasserie.

La soirée sera animée en musique par Antho Paquet. La fête se déroulera de 16 h à 23 h.

L’accès au site est gratuit. Des billets en prévente sont disponibles au coût de seulement 15 $, incluant deux consommations. Ils sont disponibles aux endroits suivants: Quincaillerie Beauceville Home Hardware, Dépanneur 6/46, Dépanneur Lambert, Boucherie Au Coin Gourmand, ainsi qu'auprès des membres du Club Rotary de Beauceville.

Signalons que tous les profits générés par l’événement seront remis à la banque alimentaire Moisson Beauce.

Pour plus de détails concernant l’activité, surveillez les pages Facebook du Club Rotary de Beauceville. Pour information, communiquez avec Julien Boudreault par courriel (julien@assurances-boudreault.ca).