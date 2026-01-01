La Nouvelle-Beauce remet ses Prix du patrimoine 2026

En collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, la MRC de La Nouvelle-Beauce, vient de procéder à la remise de ses Prix du patrimoine 2026.

Présentés tous les deux ans, ces prix soulignent les initiatives qui contribuent à préserver, transmettre et mettre en valeur le patrimoine de façon respectueuse et innovante.

L'événement s’est déroulé en présence de Pierre Lahoud, historien, photographe et porte-parole des prix 2026.

Les distinctions ont été distribuées dans deux catégories.

Interprétation et diffusion

Le prix Interprétation et diffusion a été remis à Sylvie Fontaine et aux Archives de la municipalité de Saints-Anges pour leur projet de Quiz historique angelinois.

Grâce à l’implication de bénévoles ayant mis sur pied le comité des Archives de Saints- Anges, ce quiz historique participatif mobilise la communauté autour de la préservation et de la transmission de la mémoire locale.

Les autres projets finalistes se sont également démarqués:

— La Société du patrimoine des Beaucerons avec Kwaï! À la découverte de l’héritage w8banaki en Beauce. Par une série de conférences sur les traditions médicinales, les contes, les légendes et la culture culinaire w8banaki ainsi qu’une exposition d’artéfacts du Musée Marius-Barbeau, l’organisme a permis au public de découvrir un héritage encore méconnu en Beauce et de mieux comprendre l’apport des W8banakiak à notre histoire régionale.

— Raymond Beaudet pour La Saga Beaudet-Grandin. Grâce à ce roman historique appuyé sur une recherche rigoureuse et accompagné d’illustrations réalisées avec soin, l’auteur fait revivre le quotidien de nos ancêtres au 17e siècle. Son projet a d'ailleurs reçu le Prix coup de cœur du jury.

Porteur de tradition

Le prix Porteur de tradition a été décerné à François Cliche pour son engagement à préserver et transmettre l’héritage ferroviaire régional.

Chef de gare à Vallée-Jonction depuis 35 ans, M. Cliche est cofondateur du Musée ferroviaire de Beauce et a contribué à la sauvegarde de la gare patrimoniale de Vallée-Jonction. Son implication a permis à des milliers de visiteurs de découvrir l’histoire ferroviaire beauceronne.

La finaliste de cette catégorie, Sophie Pomerleau, s’est quant à elle distinguée par son travail de valorisation du patrimoine artisanal et chanté. Par ses ateliers et activités de transmission, elle fait vivre le patrimoine chanté et les savoir-faire liés au travail de la laine auprès de différents publics.