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Avec une bourse de 10 000 $

Le CALQ lance un appel aux artistes de Chaudière-Appalaches

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12 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a lancé un appel de candidatures pour le Prix de l’Artiste de l’année en Chaudière-Appalaches, dont la date limite est fixée au 9 juin prochain.

Cette distinction, assortie d’une bourse de 10 000 $, vise à reconnaître un artiste ou un écrivain de la région pour l’ensemble de son parcours récent.

Ce prix s’adresse aux créateurs, interprètes et écrivains comptant au moins trois années de pratique professionnelle. Il met en valeur des parcours artistiques jugés dynamiques ainsi que la qualité des réalisations présentées.

L’initiative est réalisée en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, qui accompagne notamment les artistes dans la préparation de leur dossier.

Le lauréat ou la lauréate sera dévoilé lors de la cérémonie des Prix d’excellence des arts et de la culture, prévue en décembre 2026. Ce type de reconnaissance contribue à faire rayonner les artistes de la région et à soutenir la vitalité culturelle en Chaudière-Appalaches.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature directement auprès du CALQ avant la date limite.

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