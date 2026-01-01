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Entrevue vidéo

Les hommes préhistoriques Euh et Heu débarquent chez Publio

durée 16h15
12 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

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Après avoir dégelés le mercredi 1er avril dans des circonstances encore un peu flous, les deux hommes préhistoriques semblent continuer de découvrir leur nouvel environnement en se montrant de plus en plus dans la région. 

L'équipe de Publio a récemment réussi à les attirer dans leurs locaux, afin de tenter d'entrer en communication avec eux et en apprendre un peu plus sur leur histoire. Si cette aventure vous intrigue autant que nous, un conseil, ne manquez pas cette entrevue unique menée par Maéva. 

Vous pouvez écouter l'intégralité de cette nouvelle vidéo et suivre les prochaines sorties, rendez-vous sur www.youtube.com/@euHeu-k6x.

Pour le reste, il est possible de les suivre sur leur page Facebook EUHEU et sur leur site internet www.euheu.com.

 

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