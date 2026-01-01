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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 10 au 12 juillet ?

durée 08h00
10 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 10 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Collecte de sang à La Guadeloupe
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre sportif — La Guadeloupe
Quand: de 14 h à 19 h 30

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Samedi 11 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Ventes de garage à Beauceville
Où: Sur tout le territoire de la ville.
Quand: toute la journée

Le Grand Marché
Exposants avec diverses marchandises.
Où: Île Ronde — Beauceville
Quand: toute la journée

Méga expo de voitures du 100e de Notre-Dame-des-Pins
Aux installations du CCAR Collection.
Où: 2509, route Kennedy — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 9 h à 16 h. Remis au lendemain en cas de pluie.

Visite guidée au Domaine Taschereau
Cette semaine: la famille Taschereau. Inscription en ligne en cliquant ici.
Où: Domaine Taschereau-Parc Nature — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: de 10 h 30  à 11 h 15

Courses à l'Autodrome Chaudière
Quatre divisions en présence dont l'ACT LMS Québec.
Où: Vallée-Jonction
Quand: début des compétitions dès 15 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Dimanche 12 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

Courses à l'Autodrome Chaudière
Cinq divisions en présence dont la Triple Couronne Féminine.
Où: Vallée-Jonction
Quand: début des compétitions dès 13 h

Cette semaine

Collecte des encombrants à Beauceville
Où: Secteur Ouest
Quand: Mardi 14 juillet

Soirée musicale à Saint-Prosper
Une prestation du duo Luce et Mario.
Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper
Quand: Mardi 14 juillet, dès 19 h

Collecte des encombrants à Beauceville
Où: Secteur Est
Quand: Jeudi 16 juillet

Collecte de sang à Saint-Gédéon
Objectif de 60 donneurs.
Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon
Quand: Jeudi 16 juillet, de 14 h à 20 h

Un air d'été en musique
Une prestation de Cowboys Sweethearts.
Où: Parc de la Balançoire (au Pavillon du centre de loisirs si pluie) — Saint-Éphrem
Quand: Jeudi 16 juillet, dès 19 h 30

Ciné-Parc Beauce-Sartigan
Présentation du film Youngblood.
Où: Côté Est du Pavillon des sports — Saint-Honoré-de-Sheley
Quand: Jeudi 16 juillet, accès au site dès 19 h 30

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand:  Jeudi 16 juillet, dès 20 h

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