Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Écrire à Salle des nouvelles

Écrire à Salle des nouvelles

Par Salle des nouvelles

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 11 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Ventes de garage à Beauceville

Où: Sur tout le territoire de la ville.

Quand: toute la journée

Le Grand Marché

Exposants avec diverses marchandises.

Où: Île Ronde — Beauceville

Quand: toute la journée

Méga expo de voitures du 100e de Notre-Dame-des-Pins

Aux installations du CCAR Collection.

Où: 2509, route Kennedy — Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 9 h à 16 h. Remis au lendemain en cas de pluie.

Visite guidée au Domaine Taschereau

Cette semaine: la famille Taschereau. Inscription en ligne en cliquant ici.

Où: Domaine Taschereau-Parc Nature — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: de 10 h 30 à 11 h 15

Courses à l'Autodrome Chaudière

Quatre divisions en présence dont l'ACT LMS Québec.

Où: Vallée-Jonction

Quand: début des compétitions dès 15 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce L'intrus.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 12 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Courses à l'Autodrome Chaudière

Cinq divisions en présence dont la Triple Couronne Féminine.

Où: Vallée-Jonction

Quand: début des compétitions dès 13 h

Cette semaine

Collecte des encombrants à Beauceville

Où: Secteur Ouest

Quand: Mardi 14 juillet

Soirée musicale à Saint-Prosper

Une prestation du duo Luce et Mario.

Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper

Quand: Mardi 14 juillet, dès 19 h

Collecte des encombrants à Beauceville

Où: Secteur Est

Quand: Jeudi 16 juillet

Collecte de sang à Saint-Gédéon

Objectif de 60 donneurs.

Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon

Quand: Jeudi 16 juillet, de 14 h à 20 h

Un air d'été en musique

Une prestation de Cowboys Sweethearts.

Où: Parc de la Balançoire (au Pavillon du centre de loisirs si pluie) — Saint-Éphrem

Quand: Jeudi 16 juillet, dès 19 h 30

Ciné-Parc Beauce-Sartigan

Présentation du film Youngblood.

Où: Côté Est du Pavillon des sports — Saint-Honoré-de-Sheley

Quand: Jeudi 16 juillet, accès au site dès 19 h 30