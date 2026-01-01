Sortie de l’album «Jo et les mélomanes»

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Il aura fallu vingt ans pour que l'album musical Jo et les mélomanes soit finalement lancé, un projet sans prétention et marqué par une histoire de passion et de partage.

« Au départ, le but était d’inviter plein d’amis musiciens, et qu’ils viennent jouer à partir d’une track musicale de base, en laissant aller leur imagination pour créer des arrangements sur les chansons », explique Johan Audet, le grand gourou derrière toute l'aventure, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

C'est en 2006, avec ses copains musiciens, Jonathan Paquet et Éric Rancourt, qu'il entreprend d'enregistrer quelques pièces destinées à être diffusées dans une station de radio de Québec.

Puis au fil des semaines et des mois, le collectif prend de l'ampleur — à terme 28 musiciens ont collaboré à la production — alors que Johan écrit et compose de nombreuses pièces enrichies par la couleur et la créativité de chacun.

Puis l'album stagne pendant plus d'une décennie, faute de trouver une voix capable d'unifier le tout.

Finalement en 2025, Johan Audet se laisse convaincre par un ami qu'il doit être ce chanteur unifiant, puisque les compositions sont majoritairement le produit du Notredamois.

Le tout est aussi un hommage à son père Martial, qui a parcouru le Québec dans les années 60 et 70 avec son groupe musical, Les Mélomanes.

L'album a été lancé en primeur dans le cadre du grand rassemblement de juin dernier du centenaire de Notre-Dame-des Pins, Un montant de 5$ par CD vendu a permis de constituer une cagnotte pour un projet communautaire qui sera dévoilé à la fin de l'été.

Pour l'heure, l’album est disponible sur toutes les plates-formes de streaming courantes et usuelles (Spotify, Apple Music, You Tube, etc.)

Si vous désirez obtenir des copies CD, il suffit de communiquer directement avec Johan Audet (audetjohan@gmail.com ou encore le 418-226-5798).

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Johan Audet en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant sur la photo en début d'article.

Entrevue réalisée avec la collaboration de Germain Chartier