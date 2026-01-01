Le Sucre & Broue Fest rassemble les familles à Saint-René

Le Sucre & Broue Fest était de retour ce samedi 11 avril à Saint-René pour une deuxième édition, réunissant familles et visiteurs sur le site extérieur de L’Autel des 12 Cabochons.

Organisé par la microbrasserie Les 12 Cabochons en collaboration avec la municipalité, l’événement proposait une journée d’activités en plein cœur de la saison des sucres, un moment jugé important à souligner dans la région.

Accessible gratuitement, l’activité s’adressait à toute la famille et mettait de l’avant l’ambiance traditionnelle des cabanes à sucre. Jeux gonflables, tire d’érable sur la neige, maquillage pour enfants, feux de camp et animation figuraient notamment au programme, en plus d’une offre alimentaire inspirée du temps des sucres.

Présent sur place, l’organisateur Jean-François Morin a rappelé l’importance de proposer une activité locale pendant cette période de l’année. « La saison des sucres, pour moi, c’est notre saison en Beauce, ça doit être fêté. C’est la seule activité présentement qui se déroule exactement durant le temps des sucres, donc c’est super important de souligner ça à ce moment-ci », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’événement s’inscrit aussi dans une volonté de proximité avec la communauté. « Nous, ce qu’on aime, c’est être proche de la communauté », a-t-il mentionné, soulignant la présence constante de visiteurs tout au long de la journée.

En plus des activités familiales, certaines animations visaient également un public adulte, comme le jeu des « chalumeaux chaudailles », proposé dans une formule ludique sans consommation d’alcool.

Ouvert depuis janvier, L’Autel des 12 Cabochons en est encore à ses débuts, mais l’équipe souhaite développer davantage le site au cours des prochains mois. « On est très bien positionné. On a des concepts très intéressants qui s’en viennent, avec des événements et des idées originales », a conclu Jean-François Morin.

Avec cette deuxième édition, les organisateurs espèrent installer durablement ce rendez-vous printanier dans le paysage événementiel de la Beauce.