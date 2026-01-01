Les représentants de la région à Secondaire en spectacle sont connus

Après les deux premières soirées du 1er et 2 avril, à la salle Méchatigan de la Polyvalente Benoît-Vachon, les finales régionales de Secondaire en spectacle se sont poursuivis la fin de semaine passée à l’espace Jean-La-Mennais du Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, à Lévis.

Au total, 27 écoles secondaires de Chaudière-Appalaches ont participé à cette édition.

Lors de chacune de ces soirées, trois numéros ont été sélectionnés par les juges, toutes catégories confondues. Les artistes de ces numéros obtiennent leur laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. Du 28 au 31 mai prochain, ils prendront part à des formations et des activités touristiques stimulantes, avec d’autres jeunes passionnés des arts de la scène.

En plus de vivre les activités du RVPQ, ces trois numéros seront présentés sur scène pendant l’événement. Ils représenteront la région de la Chaudière-Appalaches lors de l’un des six spectacles des lauréats. Des billets pour ces derniers seront mis en vente à la mi-mai.

Voici les numéros gagnants après les deux fins de semaine de sélection:

1er avril – Disincarnated

Polyvalente Bélanger

Lucas Boucher, Lenny Lachance, Jaydon Pépin et Marcus Reyes Camberos

Le groupe a séduit les juges avec leur énergie sur scène. Ces élèves se sont démarqués par leur maitrise de leurs instruments dans cette pièce de rock métal de Gorguts.

1er avril - Prélude et allegro

Polyvalente Bélanger

Jorge Oswaldo Gonzalez Flores

Son interprétation de la pièce de Fritz Kreisler au violon a été réalisée avec brio. Encore une fois cette année, il a impressionné par sa maitrise de son instrument et son audace. Il représentera pour la région pour la 3e fois une année consécutive au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle.

1er avril - Le temps des cathédrales

École des Appalaches

Emmanuel Castro

L’artiste a interprété le classique de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de façon magistrale. Sa présence sur scène et la justesse de sa voie ont impressionné les juges."

2 avril – STM

Polyvalente de Saint-Georges

Anne-Sophie Fortier, Arthur Maheux, Daphnée Mercier et Dylan Ramirez

Le groupe a présenté une composition originale. La musicalité de leur pièce et leur énergie sur la scène a séduit les juges et le public. Ils ont également impressionné tout le monde avec leur décor et leur mise en scène originale.

2 avril – Déflagration, Partie finale

Polyvalente de Black Lake

Matis Gilbert

Pour sa dernière année au secondaire, Matis a présenté une ultime création à la batterie. L’artiste sut démontrer ses multiples talents musicaux grâce à une vidéo dans laquelle il joue notamment de la guitare, de la base et du clavier pour accompagner sa performance de percussion sur scène.

2 avril – Corps

Polyvalente de Disraeli

Magalie Arguin et Laurence Gagnon

Magalie a offert une performance circassienne sur un mat vertical alors que Laurence interprétait la chanson « Corps » de Yseult. La complicité entre les deux artistes, l’émotion transmise et le grand talent des deux artistes leur permettront de représenter la région au RVPQ.

9 avril - L'amour au temps du cancer

Collège de Lévis

Sam Lévesque, Antoine Audet et Émile Bouchard

Une interprétation touchante de la pièce de Philippe Brach. Le talent brut des artistes a séduit les juges. Les membres du groupe se sont démarqués par leur complicité et leur aisance sur

scène.

9 avril - Le vide de l’avenir

École secondaire de l’Aubier

Zoé Guay

Zoé a su tailler sa place au RVPQ avec une création totale touchante. Ses paroles qui abordent les nombreux enjeux mondiaux a su rejoint l'ensemble du public. Son texte a d'ailleurs remporté le prix de la langue française.

9 avril - Le duo des fleurs

École Pointe-Lévy

Coralie Houle, Mélodie Malouin et Marguerite Martin

Ce trio a réussi à charmer les juges grâce à l’originalité de leur mise en scène. Les participantes ont su entraîner le public dans leur univers. Les arrangements vocaux et la justesse des voix des participantes ont également pesé dans la balance.

10 avril - L'écrivain

École secondaire Beaurivage

Benjamin Bolduc

Benjamin a présenté la chanson d’Alexandre Poulin en s’accompagnant à la guitare et à l’harmonica. Il a séduit les juges grâce à l’expressivité de son interprétation et la maitrise de ses instruments.

10 avril - l'hymne à l'amour

École secondaire Beaurivage

Eva Castelletti

Eva s’est attaquée à une pièce de haut niveau d’Edith Piaf. Les juges ont salué son audace. Elle a réussi à l’incarner jusqu’au bout des doigts tout en trouvant l’équilibre fragile entre finesse et puissance.

Bourse de La Fondation Bob Bissonnette

Elle est remise par les juges à un des trois numéros lauréats du prix RVPQ. Elle met en lumière un numéro dans la discipline Musique qui se démarque par sa présence sur scène : charisme, aisance, énergie et interaction avec l’auditoire.

1er avril – Disincarnated

Polyvalente Bélanger

Lucas Boucher, Lenny Lachance, Jaydon Pépin et Marcus Reyes Camberos

2 avril – Déflagration, Partie finale

Polyvalente de Black Lake

Matis Gilbert

9 avril - L'amour au temps du cancer

Collège de Lévis

Sam Lévesque, Antoine Audet et Émile Bouchard

10 avril - L'écrivain

École secondaire Beaurivage

Benjamin Bolduc

Mention groupe Salto

Attribuée à une performance qui s’est démarquée de façon notable. Elle est décernée par le jury. Ce numéro constitue un coup de cœur pour eux. Le prix reconnaît le talent et la qualité artistique du numéro présenté.

1er avril - Solas

École des Appalaches

Anne-Sophie Boulanger

2 avril - Aimer sans se souvenir

Polyvalente Saint-François

Coralie Lachance

9 avril - Dernière danse

Collège de Lévis

Katrina Boulet

10 avril – La foule

École secondaire Pamphile-Le May

Noémie Bergeron et Évelyne Blanchet

Prix Coup de cœur du public

Présentée par les députées et députés de la Chaudière-Appalaches, cette reconnaissance a été

remise à la suite d’un vote auprès des spectatrices et spectateurs.

1er avril - Compter les corps

Polyvalente Benoît-Vachon

Arnaud Lacasse, Malik Normand, Élie Roy, Jérémy St-Hilaire et Jossua Thibault

2 avril – Déflagration, Partie finale (à égalité)

Polyvalente de Black Lake

Matis Gilbert

10 avril - l'hymne à l'amour

École secondaire Beaurivage

Eva Castelletti

Prix Solstice festival

Lors des finales du 1er et 2 avril, un numéro a été désigné pour présenter son numéro sur scène lors du Solstice Festival qui aura lieu du 12 au 14 juin prochain à Saint-Georges.

1er avril - Tico Tico

École secondaire Veilleux

Luana Armelin Pitelli

2 avril - Corps

Polyvalente de Disraeli

Magalie Arguin et Laurence Gagnon

Camp chanson de petite vallée

Quatre élèves de la région ont été sélectionnés pour participer au Camp chanson de petite vallée:

• Ludovyck Levesque-Morency, Polyvalente de Black Lake

• Zoé Guay, École secondaire de l'Aubier

• Émmy Marcotte, École secondaire Beaurivage

• Léonie Hudon, Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent

Prix de la langue française

Remis par la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la Chaudière-Appalaches, le prix de la langue française reconnait les qualités de rédaction d’auteurs qui participent à Secondaire en spectacle. Les récipiendaires sont:

• Jade Bernard, Charlotte Doyon, Léa Dulac et Xavier Giguère, (Textes d’animation) Polyvalente de Saint-Georges

• Brendon Lagotte, Polyvalente de Saint-Georges

• Zoé Guay, École secondaire de l’Aubier

• Léonie Hudon, Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent

Prix de la relève

Ce prix souligne des numéros majoritairement composés d’élève du premier cycle (Secondaire 1 ou 2). Un prix de la relève est remis pour chacune des finales régionales à un numéro présenté dans l’une des finales locales des écoles participantes (le numéro n’a pas toujours été retenu pour la régionale). Le numéro choisi se démarque par son talent, son originalité et sa présence sur scène. Voici les récipiendaires:

• Anne-Sophie Boulanger – École des Appalaches

• Arielle Lessard – ÉJM de Beauceville

• Mathilde Lessard, Christenve-Valérie Kalum, Éliane Rousseau, Maika Dufour, Alyson Chabot, Lavana Hnini - École secondaire Beaurivage