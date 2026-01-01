L’artiste beauceron Sam Rancourt présente Futur zéro

L’artiste multidisciplinaire beauceron Sam Rancourt (Samuel Rancourt), a lancé sa nouvelle chanson Futur zéro, une pièce pop déjà disponible depuis le 22 mai et pensée pour la saison estivale.

Originaire de la Beauce et établi à Montréal, l’artiste présente cette chanson comme une façon de transformer une blessure de cœur en énergie plus lumineuse. Le texte, inspiré de passages tirés de son journal intime, aborde la mélancolie, la guérison et l’idée de repartir après une fin.

Cette nouvelle sortie s’inscrit dans la continuité de sa démarche multidisciplinaire. Avec son précédent projet Tika Tika Tak, Sam Rancourt avait déjà exploré un concept de « vernissage virtuel », mêlant musique, peinture et danse dans un vidéoclip réalisé avec des danseurs des Grands Ballets canadiens.

Un vidéoclip doit aussi accompagner Futur zéro au mois de juin. Pour ce projet, l’artiste lance un appel aux gens de sa région d’origine afin de recevoir des vidéos qui pourraient être intégrées à la démarche visuelle entourant la chanson. « Appel à tout le monde : si ça vous tente de faire partie du vidéoclip, envoyez-moi d'ici le 7 juin une vidéo en format vertical en train de danser sur le refrain de la chanson et je pourrai l'inclure au montage », a indiqué l'artiste sur ses réseaux sociaux.

En parallèle de la musique, Samuel Rancourt poursuit une pratique en arts visuels, notamment en peinture. Son travail artistique repose sur le croisement entre l’image, le son, les émotions et le mouvement.

Avec Futur zéro, l’artiste beauceron poursuit ainsi son exploration d’univers où la chanson devient aussi un prolongement de sa démarche visuelle et personnelle.

Pour les personnes intéressées de découvrir cette nouvelle chanson, il est possible de le faire en cliquant ici.