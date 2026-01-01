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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 29 au 31 mai ?

durée 08h00
29 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 29 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage
Dans les rues.
Où: Saint-Georges
Quand: toute la journée

Festival Choc des générations
Tournoi de poche, animations et musique.
Où: au Centre sportif Armand Racine à La Guadeloupe
Quand: dès 18 h 30

Samedi 30 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage
Dans les rues.
Où: Saint-Georges et Saint-Théophile
Quand: toute la journée

Je cours pour le Rotary
Courses et animations.
Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges
Quand: dès 8 h

Série DMCC - Ronde 1
Course de drift.
Où: à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction
Quand: dès 10 h

Fête familiale
La Joujouthèque de Beauce fête ses trois ans.
Où: au 13240, 2e avenue, Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Festival Choc des générations
Courses de boite à savon, animations et musique.
Où: au Centre sportif Armand Racine à La Guadeloupe
Quand: dès 12 h

Démonstration au skateparc
Inauguration et compétition Jam.
Où: au 152 Rue Principale, St-Benoît-Labre
Quand: de 12 h à 18 h (remis à dimanche en cas de pluie)

Dimanche 31 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage
Dans les rues.
Où: Saint-Georges et Saint-Théophile
Quand: toute la journée

Marche pour l’Alzheimer
En soutien aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et à leurs proches.
Où: Espace Carpe Diem de Saint-Georges
Quand: à 9 h

Porte ouverte et vente de garage
La Joujouthèque de Beauce fête ses trois ans.
Où: au 13240, 2e avenue, Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Festival d’orgue de Sainte-Marie
Dominique Gagnon, organiste titulaire
Où: à l'église de Sainte-Marie
Quand: à 15 h

Cette semaine

Collecte de sang à Lambton
Objectif de 60 donneurs.
Où: Centre communautaire et sportif — Lambton
Quand:  Lundi 1er juin, de 14 h à 20 h

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Local de la FADOQ — Saint-Frédéric
Quand:  Mercredi 3 juin, de 13 h 30 à 15 h

AGA du Cercle de Fermières L'Assomption
Précédée d'un souper partage à compter de 17 h 30.
Où: Local au sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand:  Mercredi 3 juin, dès 19 h

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