Frampton modernise sa bibliothèque Mélanie-Jacques

La Municipalité de Frampton a inauguré, ce jeudi 28 mai, l’agrandissement et la modernisation de la bibliothèque Mélanie-Jacques, un projet de 42 000 $ visant à offrir à la population un espace plus vaste, chaleureux et adapté aux activités culturelles, éducatives et communautaires.

L’événement s’est déroulé en présence d’élus municipaux, de partenaires financiers, de représentants de Réseau Biblio, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, du député fédéral de Beauce, Jason Groleau, de la MRC de La Nouvelle-Beauce, et de bénévoles.

Pour la mairesse de Frampton, Gina Cloutier, ce projet s’inscrit dans la nouvelle identité de la municipalité, qui s’est dotée en janvier dernier d’un nouveau logo et d’un nouveau slogan: Accueillante, vivante et innovante.« C’est d’ailleurs en s’inspirant de ces mots, vivante et innovante, qu’est né le projet d’agrandissement et de modernisation de la bibliothèque Mélanie-Jacques », a-t-elle expliqué.

Avec ces travaux, Frampton souhaite offrir un espace plus fonctionnel aux usagers, mais aussi permettre la tenue d’un plus grand nombre d’activités pour différents publics. « Nous souhaitons créer un espace plus accueillant, plus fonctionnel, davantage adapté aux besoins actuels et futurs de nos citoyens. Ce nouvel aménagement nous permettra d’offrir encore plus », a ajouté la mairesse.

Le projet de 42 000 $ a été rendu possible grâce à une contribution de 12 000 $ de Desjardins et de 10 000 $ de la Municipalité de Frampton. Une demande d’aide financière de 20 000 $ a aussi été déposée auprès de la MRC de La Nouvelle-Beauce, par l’entremise du Fonds régions et ruralité. Le dossier est toujours en analyse et doit faire l’objet d’une décision officielle lors de la séance du conseil de la MRC du 16 juin.

La mairesse a également souligné l’apport de l’entreprise Finium, notamment pour un mur insonorisant, ainsi que le travail des bénévoles de la bibliothèque.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’offrir à la population un lieu rassembleur qui saura faire rayonner la culture et la vie communautaire à Frampton pour de nombreuses années à venir. »

Plus qu’un lieu de livres

Pour Marc Hébert, agent culturel et de développement du Réseau Biblio, l’agrandissement de la bibliothèque dépasse la simple amélioration d’un bâtiment.

« La réalisation d’un projet comme celui-ci représente bien plus qu’un simple agrandissement. C’est un projet porteur qui réaffirme la volonté de la municipalité d’offrir à la population l’accès à un service de bibliothèque de qualité », a-t-il souligné. Il rappelle que les bibliothèques publiques jouent aujourd’hui un rôle de plus en plus large dans les milieux de vie.

« Les bibliothèques d’aujourd’hui, c’est un espace d’apprentissage pour les jeunes, un lieu de découverte et d’évasion pour tous les âges, un point de rencontre pour la communauté et un levier d’inclusion sociale et numérique. »

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a contribué financièrement au projet. Son directeur général, Lynn Francoeur, a souligné l’importance d’un tel investissement pour une communauté comme Frampton. Il a aussi rappelé que la bibliothèque Mélanie-Jacques porte une histoire humaine importante, en plus de devenir un espace intergénérationnel.« Avec cet agrandissement et cette modernisation, la bibliothèque devient un véritable lieu de vie intergénérationnel où toutes les clientèles, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, les familles, les aînés, pourront se rassembler, apprendre, s’inspirer et partager. »

Selon lui, ce type d’espace permet de rendre la culture, l’éducation et les outils numériques plus accessibles.

Présente au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce, Carole Santerre, mairesse de Saints-Anges et préfète suppléante, a elle aussi salué la réalisation du projet. « Une bibliothèque aujourd’hui, ce n’est pas seulement un endroit où l’on emprunte des livres. C’est un lieu qui est vivant, un espace où l’on se rencontre, où l’on échange, où l’on apprend et où l’on découvre », a-t-elle déclaré. Elle estime que l’agrandissement permet à Frampton de se doter d’un espace moderne et adapté aux besoins de sa population.

Pour rappel, la bibliothèque Mélanie Jacques ce nomme ainsi en hommage à l'ancienne directrice générale, décédée brutalement le 23 août 2018. Le projet de bibliothèque avait été initié par la jeune femme lorsqu'elle était en poste.

Avec cette inauguration, Frampton poursuit donc le développement de ses infrastructures de proximité, en misant sur un lieu culturel appelé à accueillir davantage d’activités, de rencontres et de projets pour les citoyens.