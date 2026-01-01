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Ce vendredi à Saint-Prosper

Elliot Poulin en conférence sur la pêche préhistorique

durée 09h00
17 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le jeune étudiant en ostéoarchéologie, Elliot Poulin, tiendra ce vendredi 17 avril, une conférence sur la préhistoire de la pêche au Québec, à la salle SBC Nord de Saint-Prosper.

Organisée par la Société Historique de Saint-Prosper-de-Dorchester, cette soirée va allier encan silencieux et conférence. 

Tout d'abord, l'encan silencieux débutera dès 18h où différents lots seront offerts par des commerces et organismes de la municipalité. Les profits serviront à supporter les activités de la Société historique.

À 19h, Elliot Poulin prendra la parole pour sa conférence. Pour rappel, l'étudiant se spécialise dans l'étude des anciens outils de pêche des Premières Nations du Québec. Il reviendra alors sur l'histoire de la pêche dans la province, les techniques utilisées et partagera plusieurs découvertes qu'il a pu faire lors de son projet de recherches. 

Il fera aussi un survol de la préhistoire nord-américaine et québécoise. 

Pour information, l'entrée est gratuite, même si une donation volontaire est toujours possible.

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