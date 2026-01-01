Un patenteux en tournée dans six localités de Beauce-Centre

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Dans le but de préserver l’esprit patenteux, l’artiste interdisciplinaire beauceron, Clément Côté, entreprend à compter d'aujourd'hui une série de conférences et de cafés-causeries, qui visent à redonner vie aux savoirs, aux objets et aux images qui témoignent de l’ingéniosité et de la débrouillardise du peuple face aux problèmes concrets.

Ce projet nommé «Les Patenteux» est soutenu financièrement par la MRC Beauce-Centre, par le biais de son Fonds culturel, avec la collaboration de la Société du patrimoine des Beaucerons (SPB).

La démarche de transmission et de sauvegarde de l’esprit patenteux comme expression de la culture se fera en deux temps.

D'abord, l'artiste de Saint-Simon-les-Mines livrera une conférence sur l'univers des patenteux d'autrefois et d'aujourd'hui, dont ses propres inventions, dans six municipalités de Beauce-Centre.

Puis, il reviendra une deuxième fois dans les six endroits, cette fois pour animer autant de cafés-causeries, qui permettront de recueillir photos, objets et témoignages liés à l’histoire locale. Certains échanges seront captés de manière professionnelle en images et en vidéos, afin d’assurer une conservation durable et de qualité des souvenirs transmis.

Le projet comprend également la création d’un album-photo unique ainsi que la constitution d’archives structurées, réalisées avec le soutien de la SPB. Cet album sera accessible aux municipalités, organismes et citoyens.

Les personnes intéressées à prendre part à ces rencontres conviviales, qui comprendra une clientèle d'aînés, peuvent s’informer sur les activités de ce projet via la page Facebook de la MRC Beauce-Centre ou de leur municipalité.

Voici le calendrier des activités du projet Les Patenteux d'autrefois avec Clément Côté:

Saint-Victor

Mardi 21 avril - 13 h 30 à 14 h 30

Conférence avec Clément Côté — Local de la FADOQ

Mardi 26 mai - 13 h 30 à 15 h

Café-causerie — Local de la FADOQ

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Jeudi 23 avril - 10 h à 11 h

Conférence avec Clément Côté — Bureau municipal

Jeudi 21 mai - 10 h à 11 h 30

Café-causerie — Bureau municipal

Saint-Frédéric

Mercredi 29 avril - 13 h 30 à 14 h 30

Conférence avec Clément Côté — Local de la FADOQ

Mercredi 3 juin - 13 h 30 à 15 h

Café-causerie — Local de la FADOQ

Saint-Joseph-de-Beauce

Jeudi 30 avril - 13 h 30 à 14 h 30

Conférence avec Clément Côté — Centre communautaire

Jeudi 14 mai - 13 h 30 à 15 h

Café-causerie — Société du patrimoine des Beaucerons (Musée Marius-Barbeau)

Beauceville

Mardi 5 mai - 13 h à 14 h

Conférence avec Clément Côté — Salle Curé-Denis-Morin

Mardi 19 mai - 13 h à 14 h 30

Café-causerie — Bibliothèque Madeleine-Doyon

Tring-Jonction

Jeudi 7 mai - 13 h 30 à 14 h 30

Conférence avec Clément Côté — Centre culturel

Jeudi 11 juin - 13 h 30 à 15 h

Café-causerie — Bibliothèque

Pour avoir un avant-goût de la teneur des propos de Clément Côté, écoutez l'entrevue menée par EnBeauce.com, qui est allé à la rencontre de l'artiste dans ses installations à Saint-Simon-les-Mines.

Captation vidéo, montage et photos: Germain Chartier - EnBeauce.com