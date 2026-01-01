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Un 2e EP pour le Beaucevillois

L'auteur-compositeur-interprète Hugo Bolduc propose son «HALO»

durée 15h00
4 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

HALO, tel est le titre du deuxième EP que vient de lancer l'auteur-compositeur-interprète, originaire de Beauceville, Hugo Bolduc.

Dans cet opus, il amorce un virage plus brut et assumé, sans perdre son sens de la mélodie, lui qui évolue dans un univers indy rock alternatif, teinté de pop.

Les trois extraits dévoilés tracent un parcours à la fois narratif et sensoriel.

Au bout du monde ouvre sur une fuite exaltée vers l’inconnu, une course libre et amoureuse portée par une énergie vibrante. Tête en l’air poursuit avec une impulsion d’élévation, incarnant le désir viscéral de dépasser ses limites et de transformer l’élan en action. Enfin, HALO propose un retour vers soi, une plongée hypnotique et introspective à la recherche d’une vérité intérieure.

Dans ce nouveau projet, il dit marquer une affirmation artistique claire, «celle d’un équilibre entre puissance et vulnérabilité, entre lâcher-prise et tension, mais aussi entre efficacité pop et intensité rock.»

L’extrait Perséides, de son premier EP Sonder le sens, a bien tourné dans le paysage musical québécois, et même en France, depuis sa sortie en 2023.

Il a aussi offert une prestation à sa compatriote beaucevilloise et championne olympique, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, lors de l'épisode du 20 septembre 2025 de l'émission En direct de l'univers, à l'antenne de Radio-Canada.

HALO est disponible sur toutes les grandes plateformes de téléchargement numérique comme Spotify, Apple Music, Deezer, amazon music et YouTube Music.

Signalons que c'est lui qui assurera l'animation musicale du Dîner des Retrouvailles, qui aura lieu sous le chapiteau, à compter de 11 h 30, ce dimanche 7 juin, dans le cadre des célébrations du Centenaire du village de Notre-Dame-des-Pins. 

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