La Place 1737 est de retour cet été à Saint-Joseph-de-Beauce

La Place 1737, à Saint-Joseph-de-Beauce, sera de retour cette année pour une deuxième édition, et ce, du 1er au 31 juillet prochains.

De multiples activités seront offertes afin de dynamiser le centre-ville et une place éphémère sera aménagée dans le stationnement du garage du presbytère afin de créer un lieu de socialisation et de contemplation au cœur du site patrimonial.

Les Joselois, Beaucerons et visiteurs pourront participer à différentes activités à moindre coût, ou même gratuitement, tout au long du mois de juillet.

La programmation est disponible dès maintenant sur la page Facebook Place 1737 et sur la page Instagram place1737vsjb. Elle est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, le Marius B. Musée, la Société du Patrimoine des Beaucerons, la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce et le Carrefour jeunesse-Emploi Beauce-Nord.