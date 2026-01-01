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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 5 au 7 juin ?

durée 08h00
5 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 5 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage
16 points de vente, détails sur le site internet de la municipalité.
Où: à Saint-Benoit-Labre
Quand: de 8 h à 17 h

Visite de l'autrice Isabelle Dornic
Présentation de son roman La promesse de cerf-volant.
Où: Librairie Sélect — Saint-Georges
Quand: de 9 h 30 à 20 h

Collecte de sang à Lac-Mégantic
Objectif de 100 donneurs.
Où: Centre sportif Mégantic — Lac-Mégantic
Quand:  de 13 h 30 à 19 h 30

Collecte de sang à East Broughton
Objectif de 60 donneurs.
Où: Salle des Chevaliers de Colomb — East Broughton
Quand:  de 14 h à 20 h

Soirée d'ouverture Vélo de montagne MSG
Ambiance conviviale.
Où: au Centre de ski Saint-Georges
Quand: de 16 h à 19 h

5 à 8 Festif!
Soirée spécial country.
Où: à l'aréna EJM/René Bernard de Beauceville
Quand: de 17 h à 20 h

Fête du centenaire
Soirée musicale.
Où: Sous la tente, sur le site du Pont Couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 17 h 15

Super Gala de boxe St-Georges Ford
Une quinzaine de combats prévus.
Où: au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges
Quand: ouverture des portes à 18 h 30

Ciné-Parc
Présentation de Zootopie 2
Où: à Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: à 21 h

Samedi 6 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Pêche en ville
Animations et poissons ensemencés.
Où: Parc des Sept‑Chutes et barrage Sartigan à Saint-Georges
Quand: de 7 h à 15 h

La Ruée des jarrets
Course pour le centenaire à Notre-Dame-des-Pins.
Où: à Notre-Dame-des-Pins
Quand: à 8 h

Vente de garage
16 points de vente, détails sur le site internet de la municipalité.
Où: à Saint-Benoit-Labre
Quand: de 8 h à 17 h

Fête de la pêche
Tournoi de pêche, atelier bricolage et animations pour tous.
Où: au camping Le Chevalier à La Guadeloupe
Quand: dès 8 h 30

Marché de petits entrepreneurs
Plusieurs kiosques de créations de toutes sortes.
Où: au Carrefour Saint-Georges
Quand: de 11 h à 15 h

Grand marché de petits entrepreneurs
Plusieurs kiosques de créations de toutes sortes.
Où: au Centre municipal des Loisirs à Saint-Zacharie
Quand: de 10 h à 14 h

Courses de Nascar Canada
Double finale pour le classement.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand:  dès midi

Visite de l'autrice Renée Tanguay
Présentation de son livre Retrouvailles sous le sceau du secret.
Où: Librairie Sélect — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 15 h

La course des canards
Pour le centenaire à Notre-Dame-des-Pins.
Où: sur la rivière Gilbert à Notre-Dame-des-Pins
Quand: à 13 h

Fête du centenaire
Animations et musique.
Où: Sous la tente, sur le site du Pont Couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 14 h

Relais pour la vie de Beauce
20e édition - Au profit de la Société canadienne du cancer.
Où: au CFP Pozer à Saint-Georges
Quand: de 16 h à minuit

Dimanche 7 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage
16 points de vente, détails sur le site internet de la municipalité.
Où: à Saint-Benoit-Labre
Quand: de 8 h à 17 h

Rassemblement de la Chaudière
16e édition du rassemblement d'autos antiques et sportives.
Où: sur l'île Ronde à Beauceville
Quand: de 8 h à 17 h

Lancement du livre jeunesse «Le défi de trop»
Par le CALACS de Chaudière-Appalaches.
Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges
Quand: de 9 h à 11 h

2e édition de la Journée du patrimoine agricole
Exposition et démonstrations agricoles anciennes.
Où: à Saint-Frédéric
Quand: de 9 h à 17 h

Fête du centenaire
Exposition, animations et musique.
Où: Sous la tente, sur le site du Pont Couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 11 h 30

Festival Down by the riverside!
Parade et spectacle.
Où: Saint-Georges
Quand: à 14 h

Festival d’orgue de Sainte-Marie
Les œuvres des compositeurs Elgar et Rutter avec l'organiste Mélanie Barney.
Où: Église de Sainte-Marie
Quand: à 15 h

Cette semaine

Échange de plantes organisé par la SHEB
Les plantes doivent être mises en terre, propres et identifiées.
Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville
Quand:  Mardi 9 juin, dès 18 h

Match d'improvisation
Le retour de la LIBRE
Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges
Quand: Mardi 9 juin, à 19 h 30

Première étape du Tour de Beauce
Boucle de 190 km.
Où: Départ et arrivée à Saint-Côme Linière
Quand:  Mercredi 10 juin, dès 11 h

Deuxième étape du Tour de Beauce
Boucle de 169 km.
Où: Départ et arrivée à Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand:  Jeudi 11 juin, dès 10 h

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Bibliothèque — Tring-Jonction
Quand:  Jeudi 11 juin, de 13 h 30 à 15 h

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