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Les 8 et 9 mai

Un nouveau spectacle du groupe vocal Les Troubadours

durée 15h00
22 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Le groupe vocal Les Troubadours, de Sainte-Marie, présentera le mois prochain son tout nouveau spectacle intitulé Vice ou vertu, qui héritera?

La prestation propose une mise en scène originale, où musique et théâtre se rencontrent.  Plusieurs des choristes s’amuseront à jouer les gentils et méchants, tandis que le public agira comme jury afin de découvrir qui, des vices ou des vertus, héritera de la richesse du Baron Polydore Chateaubrian d’Outretombe. À travers cette thématique intrigante, le public est invité à rire, réfléchir et se laisser porter  par des tableaux vivants aussi divertissants que surprenants. 

Sous la direction artistique de Nadia Labbé pour une 26e année, ce spectacle réunit 45 talentueux choristes accompagnés de six musiciens professionnels, formant une impressionnante équipe sur scène. Le répertoire, majoritairement francophone, a été soigneusement choisi afin de plaire à un large public,  combinant pièces connues, découvertes musicales et moments émouvants.

Ce spectacle annuel du groupe se tiendra les 8 et 9 mai, à compter de 20 h, à la salle Méchatigan, de la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie. Les billets sont disponibles auprès d'Ovascène.

 

 

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