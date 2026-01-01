Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 6 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

La Ruée des jarrets

Course pour le centenaire à Notre-Dame-des-Pins.

Où: à Notre-Dame-des-Pins

Quand: à 8 h

Vente de garage

16 points de vente, détails sur le site internet de la municipalité.

Où: à Saint-Benoit-Labre

Quand: de 8 h à 17 h

Fête de la pêche

Tournoi de pêche, atelier bricolage et animations pour tous.

Où: au camping Le Chevalier à La Guadeloupe

Quand: dès 8 h 30

Marché de petits entrepreneurs

Plusieurs kiosques de créations de toutes sortes.

Où: au Carrefour Saint-Georges

Quand: de 11 h à 15 h

Grand marché de petits entrepreneurs

Plusieurs kiosques de créations de toutes sortes.

Où: au Centre municipal des Loisirs à Saint-Zacharie

Quand: de 10 h à 14 h

Courses de Nascar Canada

Double finale pour le classement.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès midi

Visite de l'autrice Renée Tanguay

Présentation de son livre Retrouvailles sous le sceau du secret.

Où: Librairie Sélect — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 15 h

La course des canards

Pour le centenaire à Notre-Dame-des-Pins.

Où: sur la rivière Gilbert à Notre-Dame-des-Pins

Quand: à 13 h

Fête du centenaire

Animations et musique.

Où: Sous la tente, sur le site du Pont Couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins

Quand: dès 14 h

Relais pour la vie de Beauce

20e édition - Au profit de la Société canadienne du cancer.

Où: au CFP Pozer à Saint-Georges

Quand: de 16 h à minuit

Dimanche 7 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage

16 points de vente, détails sur le site internet de la municipalité.

Où: à Saint-Benoit-Labre

Quand: de 8 h à 17 h

Rassemblement de la Chaudière

16e édition du rassemblement d'autos antiques et sportives.

Où: sur l'île Ronde à Beauceville

Quand: de 8 h à 17 h

Lancement du livre jeunesse «Le défi de trop»

Par le CALACS de Chaudière-Appalaches.

Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges

Quand: de 9 h à 11 h

2e édition de la Journée du patrimoine agricole

Exposition et démonstrations agricoles anciennes.

Où: à Saint-Frédéric

Quand: de 9 h à 17 h

Fête du centenaire

Exposition, animations et musique.

Où: Sous la tente, sur le site du Pont Couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins

Quand: dès 11 h 30

Festival Down by the riverside!

Parade et spectacle.

Où: Saint-Georges

Quand: à 14 h

Festival d’orgue de Sainte-Marie

Les œuvres des compositeurs Elgar et Rutter avec l'organiste Mélanie Barney.

Où: Église de Sainte-Marie

Quand: à 15 h

Cette semaine

Échange de plantes organisé par la SHEB

Les plantes doivent être mises en terre, propres et identifiées.

Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville

Quand: Mardi 9 juin, dès 18 h

Match d'improvisation

Le retour de la LIBRE

Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges

Quand: Mardi 9 juin, à 19 h 30

Première étape du Tour de Beauce

Boucle de 190 km.

Où: Départ et arrivée à Saint-Côme Linière

Quand: Mercredi 10 juin, dès 11 h

Deuxième étape du Tour de Beauce

Boucle de 169 km.

Où: Départ et arrivée à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: Jeudi 11 juin, dès 10 h