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Entrevue avec Philippe Gobeil

La troupe du «Théâtre sous la chapelle» célèbre ses 15 ans

durée 18h00
25 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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L'enseignant Philippe Gobeil dirige la troupe du Théâtre sous la chapelle qu'il a fondé voilà 15 ans, dès son arrivée à l’École Jésus-Marie de Beauceville.

En entrevue avec EnBeauce.com pour marquer cet anniversaire, le professeur d'art dramatique signale qu'il a voulu briser les conventions en ouvrant la troupe à tous les niveaux, et non plus seulement aux finissants de 5e secondaire, ce qui était le cas auparavant.

«C’était pour moi un non sens de former de jeunes comédiens pour les voir partir au moment même où ils s'épanouissaient», de dire le natif de Saint-Elzéar.

Lui qui avoue sans détour que le théâtre est «toute sa vie» a pris le pari audacieux d'établir une véritable culture théâtrale au sein de l'établissement d'enseignement, bâtissant une réputation qui rayonne bien au-delà de la Beauce.

Ainsi, en 15 ans, plus de 17 productions de pièces marquantes et d’envergure professionnelle ont été montées, qui ont mené le talent étudiant aux quatre coins du globe: de la Roumanie à l’Espagne, en passant par l’Italie, la Sicile, la Hongrie, la Russie et la France.

Ce succès n’est pas le fruit du hasard, insiste l'enseignant. L’établissement demeure la seule école à offrir un profil d’art dramatique aussi complet, permettant aux jeunes de progresser techniquement tout en bâtissant une réelle culture théâtrale.

Pour Philippe Gobeil, un moment charnière dans l'existence de la troupe demeure le passage à Moscou en 2019, où il a eu l'honneur de diriger la première coproduction internationale unissant des comédiens québécois et européens.

Le directeur de la troupe, qui signe également la mise en scène des spectacles, vient d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'organisation, en créant la Troupe Alma Mater, composée exclusivement d'anciens élèves. Unique en son genre dans la région, l'ensemble de niveau collégial et universitaire poursuivra la mission internationale. Une première escale est prévue à Grenoble, en juillet 2027, où la nouvelle troupe sera de l’ouverture des prestigieuses Rencontres du jeune théâtre européen.

La Divine Illusion 

Pour célébrer en grand ses 15 ans d’existence et faire vibrer les planches, le Théâtre sous la chapelle présentera les 1er et 2 mai prochains la pièce  La Divine Illusion, une oeuvre magistrale de l'auteur québécois Michel Marc Bouchard.

L'histoire nous transporte à Québec, en 1905, lors de la visite historique de la légendaire Sarah Bernhardt. Deux jeunes séminaristes, passionnés de théâtre, sont chargés de lui remettre une pièce écrite par l'un d'eux. Entre la ferveur religieuse, les inégalités sociales criantes et l’attrait irrésistible de la scène, La Divine Illusion est un plaidoyer vibrant pour la liberté et un hommage puissant au pouvoir transformateur de l'art. 

«Présenter Bouchard pour notre 15e anniversaire est un choix audacieux qui reflète la maturité acquise par nos élèves au fil des ans », souligne le metteur en scène Gobeil. 

Les deux représentations se dérouleront le vendredi 1er mai et le samedi 2 mai, à compter de 19 h 30, à la Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Les billets seront en vente sur place ou en appelant à l'avance au 418-774-3709.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Philippe Gobeil en cliquant sur la flèche de lecture qui apparait en haut de cet article.

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