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Ville de Sainte-Marie-de-Beauce

Don posthume de la sculpture «Fleurs à la fenêtre» de Louisette Bradet

durée 18h00
9 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Fleurs à la fenêtre, tel est le nom de la sculpture de l'artiste Louisette Bradet, qui a été offerte gracieusement à la Ville de Sainte-Marie à titre posthume.

Le don s'est effectué en présence d'une quarantaine de personnes, lors d'une brève cérémonie en ouverture de la séance du conseil municipal, tenue ce lundi 8 juin.

Née à Saint-Urbain, dans Charlevoix, en 1938, Louisette Bradet était diplômée de l’École des Beaux-Arts de Québec, et détenait une licence en enseignement spécialisé en Arts Plastiques de l’Université Laval (niveau secondaire et collégial).

C’est principalement à la polyvalente Benoît-Vachon qu'elle a mené sa carrière d'enseignante «que plusieurs d’entre nous ont eu la chance de bénéficier de son expérience et de sa passion pour les arts, a indiqué l'agente de développement culturel à la Ville de Sainte-Marie, Line Gagnon. Déterminée, énergique, ses projets étaient variés et recherchés

En tant qu’artiste, elle a réalisé de nombreuses sculptures sur bois, souvent inspirées des thèmes de l’art sacré, des illustrations, des murales et aussi de nombreux bustes de personnages historiques.

La boiserie, qui a été offerte par sa famille, sera installée à la Bibliothèque Honorius-Provost avec son identification. Elle viendra s'ajouter à la collection municipale de pièces réalisées par des artistes de Sainte-Marie, qui comprend plus de quatre-vingt œuvres originales, et ce, depuis le début de la politique culturelle en 2002.

« C'était une femme pas très extravertie mais colorée, qui a inspiré, j'en suis convaincue, plusieurs étudiants de plusieurs générations », a indiqué à son tour la mairesse, Luce Lacroix, qui a connu l'enseignante en fréquentant la polyvalente. Outre la famille, l'élue a tenu à remercier Denise Gagnon, une grande amie, d'avoir interpellé la ville pour la démarche du don.

La nièce de l'artiste, Louise Bradette,  a rappelé comment sa tante aimait la Beauce: «J'ai vu à quel point elle était impliquée et intégrée à Sainte-Marie. Avec cette œuvre-là, c'est de l'ancrage physique. Alors, je suis très fière que ça prenne place ici, dans la municipalité, pour qu'on se rappelle de Louisette.»

En conclusion, Line Gagnon a cité la devise qui guidait la dame, décédée le 16 janvier dernier à l'âge de 87 ans: « Quand tu es partie pour faire une chose, ne reviens pas sans l’avoir faite. »

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