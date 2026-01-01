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Soirée du 8 mai

La Fiesta Beauce Salsa revient pour une deuxième année

durée 09h00
23 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Pour une deuxième année, le grand événement de danse latine de la Fiesta Beauce Salsa revient le vendredi 8 mai au Cabaret des Amants de la Scène de Saint-Georges.

À cette occasion, les amateurs de danse et de musique latine pourront vivre une soirée festive et énergique dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse.

La programmation proposera quatre ateliers donnés dans deux salles différentes (19 h et 20 h), permettant aux participants de découvrir et d’apprécier différents styles de danse latine.

À 21 h, le public pourra assister à un spectacle mettant en vedette une quinzaine de numéros qui se succéderont sur scène. Lors de la première édition, la qualité du spectacle avait été largement soulignée par les quelque 200 personnes présentes, qui avaient grandement apprécié l’expérience.

La soirée se poursuivra ensuite avec une soirée dansante, offrant aux passionnés l’occasion de danser jusqu’à 1 h du matin.

«C’est la 2e édition cette année et l’ambiance sera encore une fois très "caliente"», souligne le promoteur Pierre Vachon, également fondateur de l’école de danse Beauce Salsa.

Le coût d’entrée pour l’ensemble de la soirée est de 20 $ à la porte. Aucun billet n’est offert en prévente. Les participants sont invités à prévoir le paiement comptant, puisqu’aucun terminal de paiement Interac ne sera disponible sur place.

 

 

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