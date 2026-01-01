Le Ville de Saint-Georges dévoile sa programmation estivale

La Ville de Saint-Georges a présenté, ce mardi 21 avril, sa programmation estivale qui comprendra notamment la course de bateaux-dragons, les célébrations de la Fête nationale du 23 juin et celles du 1er juillet.

Trois rendez-vous bien ancrés dans le calendrier local et attendus par la population beauceronne.

Tout d'abord, la 14e édition de la course de bateaux-dragons se tiendra le samedi 11 juillet sur la rivière Chaudière. Cette activité rassemble chaque année des équipes composées de citoyens, d’entreprises ou d’organismes, dans une ambiance à la fois sportive et conviviale.

Une nouveauté marquera cette édition car toutes les équipes participeront à une finale en après-midi. Le classement sera déterminé à partir de deux courses préliminaires disputées en matinée, sur une distance de 200 mètres. les formations seront ensuite réparties dans différentes finales selon leurs performances.

À noter aussi que les équipes devront être composées de 17 personnes (au lieu de 20), dont 16 rameurs, incluant au moins six femmes et un tambourineur. La période d’inscription débute ce mercredi 22 avril.

Fête nationale

Quelques semaines plus tôt, le 23 juin, la population sera invitée à célébrer la Fête nationale à l’espace Carpe Diem. La soirée débutera à 19 h avec un hommage à Bob Bissonnette, suivi à 20 h 30 du discours patriotique et de l’hommage au drapeau.

Le spectacle principal sera assuré par la formation « Pour un instant », réunissant notamment Suzie Villeneuve et Yvan Pedneault, qui proposeront un survol de la musique québécoise. La soirée se conclura par le feux d’artifice à 22 h 30.

L’accès au site sera gratuit, avec ouverture dès 17 h.

Fête du Canada

Les célébrations se poursuivront le 1er juillet, toujours à l’espace Carpe Diem pour la fête du Canada. En soirée, le groupe LBA Band montera sur scène, précédé d’un hommage à Johnny Cash. Un spectacle de drones synchronisés sur trame musicale viendra clore la soirée à 22 h.

Plus tôt dans la journée, les activités familiales se dérouleront au parc des Sept-Chutes, de 10 h à 16 h. Jeux, animations et activités pour enfants seront au programme, en plus du discours protocolaire et du lever du drapeau à midi. Il y aura également un spectacle acrobatique de chiens réalisé par Alexandra Côté. Un volet « compétition » sera aussi ajouté cette année, avec du lancer de hache.

Une navette sera offerte pour faciliter l’accès au site entre le centre culturel Marie-Fitzbach et le parc des Sept-Chutes.

Avec cette programmation, la Ville de Saint-Georges mise sur des activités variées, accessibles et rassembleuses, qui contribuent à l’animation du territoire.