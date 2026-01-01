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FADOQ Saint-Georges

«Chez Ti-Beignes» remporte un franc succès

durée 15h00
26 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Prés de 400 personnes ont assisté aux deux représentations de la pièce Chez Ti-Beignes, qui était à l'affiche de la salle paroissiale du secteur Ouest de Saint-Georges cette fin de semaine.

«On est très content et le public a bien apprécié», a indiqué le président de la FADOQ Saint-Georges, Neil Mathieu, qui a été à l'origine de cette initiative, une première pour l'organisme.

Le groupe fera cette semaine un post-mortem de l'événement qui a été un franc succès. «Ce n'est pas dit qu'on va renouveler l'expérience, mais tout est en place pour qu'on continue. Ça va dépendre des bénévoles si on poursuit», a-t-il mentionné lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La distribution comprenait une quinzaine de membres de la FADOQ, qui se sont prêtés à cet exercice théâtral.

Signalons que la réalisation de la pièce a été rendue possible grâce au soutien financier de la MRC Beauce-Sartigan, en vertu de l'enveloppe de l'Entente de développement culturel.

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