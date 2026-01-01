Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Du 12 au 14 juin

Trois jours de musique et d’activités au Solstice Festival

durée 11h00
27 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Solstice Festival sera de retour du 12 au 14 juin à Saint-Georges, à l’espace Carpe Diem, avec une programmation renouvelée répartie sur trois journées thématiques, combinant spectacles musicaux, activités familiales et animations culturelles.

Pour cette 5e édition, l’organisation mise sur une nouvelle configuration du site. La majorité des spectacles seront présentés sous un chapiteau, ce qui permettra d’accueillir les festivaliers peu importe les conditions météorologiques. Cette modification libère également de l’espace extérieur pour les activités familiales.

« Le Solstice, c’est notre occasion annuelle de voyager sans prendre l’avion : découvrir des
artistes d’ici et d’ailleurs, faire le plein de bonheur et se laisser surprendre. Pour notre 5e
anniversaire, on embrasse l’expérience Solstice pleinement et on crée chaque journée de
festival avec leur propre personnalité, de moments uniques de découvertes. Le Solstice, ce
n'est pas un festival de tête d'affiche, c'est une occasion de tomber en amour avec chaque
artiste sur scène », a souligné Pamela Doyon, directrice générale du Solstice Festival.

En ce qui concernant la programmation, le festival s’ouvrira donc le vendredi 12 juin avec une soirée à thématique reggae, mettant en vedette plusieurs artistes et DJ.

Le lendemain, le samedi 13 juin, la programmation proposera une journée axée sur les musiques du monde, accompagnée d’animations extérieures, dont des activités colorées inspirées des festivals internationaux.

Le dimanche 14 juin marquera quant à lui une première journée à saveur carnavalesque. Des prestations de danse, de percussions et d’arts de rue sont prévues sur le site, dans une ambiance festive destinée à souligner le cinquième anniversaire de l’événement.

En parallèle, des activités axées sur le bien-être seront offertes au Centre culturel Marie-Fitzbach, incluant des ateliers de yoga, des séances de méditation et des expériences sonores. La programmation familiale sera également de retour avec des jeux, des ateliers et des animations destinées aux enfants.

Des kiosques alimentaires seront aussi présents sur le site durant toute la fin de semaine.

Les organisateurs indiquent que des billets journaliers et des passeports pour l’ensemble de la fin de semaine sont déjà disponibles.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

«Chez Ti-Beignes» remporte un franc succès

Publié hier à 15h00

«Chez Ti-Beignes» remporte un franc succès

Prés de 400 personnes ont assisté aux deux représentations de la pièce Chez Ti-Beignes, qui était à l'affiche de la salle paroissiale du secteur Ouest de Saint-Georges cette fin de semaine. «On est très content et le public a bien apprécié», a indiqué le président de la FADOQ Saint-Georges, Neil Mathieu, qui a été à l'origine de cette initiative, ...

LIRE LA SUITE
La troupe du «Théâtre sous la chapelle» célèbre ses 15 ans

Publié le 25 avril 2026

La troupe du «Théâtre sous la chapelle» célèbre ses 15 ans

L'enseignant Philippe Gobeil dirige la troupe du Théâtre sous la chapelle qu'il a fondé voilà 15 ans, dès son arrivée à l’École Jésus-Marie de Beauceville. En entrevue avec EnBeauce.com pour marquer cet anniversaire, le professeur d'art dramatique signale qu'il a voulu briser les conventions en ouvrant la troupe à tous les niveaux, et non plus ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Publié le 25 avril 2026

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 25 avril Double expo sur le statut de la femme Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges. Où: Centre culturel Marie-Fitzback— ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge