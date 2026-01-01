Trois jours de musique et d’activités au Solstice Festival

Le Solstice Festival sera de retour du 12 au 14 juin à Saint-Georges, à l’espace Carpe Diem, avec une programmation renouvelée répartie sur trois journées thématiques, combinant spectacles musicaux, activités familiales et animations culturelles.

Pour cette 5e édition, l’organisation mise sur une nouvelle configuration du site. La majorité des spectacles seront présentés sous un chapiteau, ce qui permettra d’accueillir les festivaliers peu importe les conditions météorologiques. Cette modification libère également de l’espace extérieur pour les activités familiales.

« Le Solstice, c’est notre occasion annuelle de voyager sans prendre l’avion : découvrir des

artistes d’ici et d’ailleurs, faire le plein de bonheur et se laisser surprendre. Pour notre 5e

anniversaire, on embrasse l’expérience Solstice pleinement et on crée chaque journée de

festival avec leur propre personnalité, de moments uniques de découvertes. Le Solstice, ce

n'est pas un festival de tête d'affiche, c'est une occasion de tomber en amour avec chaque

artiste sur scène », a souligné Pamela Doyon, directrice générale du Solstice Festival.

En ce qui concernant la programmation, le festival s’ouvrira donc le vendredi 12 juin avec une soirée à thématique reggae, mettant en vedette plusieurs artistes et DJ.

Le lendemain, le samedi 13 juin, la programmation proposera une journée axée sur les musiques du monde, accompagnée d’animations extérieures, dont des activités colorées inspirées des festivals internationaux.

Le dimanche 14 juin marquera quant à lui une première journée à saveur carnavalesque. Des prestations de danse, de percussions et d’arts de rue sont prévues sur le site, dans une ambiance festive destinée à souligner le cinquième anniversaire de l’événement.

En parallèle, des activités axées sur le bien-être seront offertes au Centre culturel Marie-Fitzbach, incluant des ateliers de yoga, des séances de méditation et des expériences sonores. La programmation familiale sera également de retour avec des jeux, des ateliers et des animations destinées aux enfants.

Des kiosques alimentaires seront aussi présents sur le site durant toute la fin de semaine.

Les organisateurs indiquent que des billets journaliers et des passeports pour l’ensemble de la fin de semaine sont déjà disponibles.