Les Traîtres: le prêtre François a été démasqué et éliminé

Le prêtre de Beauceville, François Proulx, a été démasqué et éliminé dans le quatrième épisode de l’émission Les Traîtres.

Les soupçons qui pesaient sur lui dans les précédents épisodes se sont intensifiés. Son nom est revenu dès le petit déjeuner, et ce, tout au long de la journée au Manoir.

Après le dévoilement de l’élimination de Donny par les Traîtres, François a confié en privé qu’il avait peur de se faire démasquer par Patrick.

Épreuve du jour

L’épreuve du jour était un échiquier géant où chaque participant était un pion, sauf Ylarie qui a été éliminée du jeu par les Traîtres la veille. Les blancs représentaient les fidèles et les noirs les potentiels Traîtres. Geneviève était avec les blancs et François avec les noirs.

À chaque tour, les joueurs se sont affrontés en face à face. Le premier devait lire une information le concernant, tandis que son adversaire devait déterminer si c’était vrai ou faux, et ce, avec l’aide de son équipe. S’il a raison, 1 000$ s’ajoute à la cagnotte et le premier pion était éliminé du jeu, sinon c’est lui qui était éliminé. L’équipe qui a éliminé tous les pions de l’équipe adverse remporte la partie et tous les joueurs encore en lice reçoivent un bouclier pour la soirée.

Au tour de François, son parchemin disait: « J’ai déjà été banni d’un casino ». Carole, son adversaire, a indiqué que c’était faux et a ainsi remporté le duel.

Finalement, ce sont les blancs qui ont remporté la partie et 6 000$ ont été ajoutés à la cagnotte.

Retour au Manoir

De retour au Manoir, François était toujours le suspect numéro un, même si le nom d'Olivier continue de circuler depuis le début du jeu également. Il a notamment été mis sous pression par Nada. « Je pense que Nada veut que je me comète pour avoir ensuite des arguments pour me bannir », a-t-il conclu.

La table ronde

Arrivés à la table ronde, les votes se jouaient entre François et Olivier. « Je suis un peu inquiet pour la table ronde de ce soir parce que je sais que je vais être attaqué et je sais que je dois attaquer et je suis prêt! », a indiqué le Beauceron.

Pour tenter de se sauver des accusations, ce dernier a sorti la carte de la déformation professionnelle. « J’ai de la difficulté à voir quelqu’un me mentir en plein regard », a-t-il expliqué.

Finalement, il a été éliminé par la majorité des joueurs et démasqué comme étant un Traître. « J’ai été incroyablement heureux d’être avec vous, de vous rencontrer, de rencontrer des âmes exceptionnelles », a mentionné François en partant.

La révélation

Une fois éliminé du jeu, le prêtre a été invité au moment de révélation, en tête-à-tête avec Karine, l’hôte du jeu. Il a rappelé qu’il ne voulait pas être Traître au début du jeu, mais qu’il a finalement aimé son expérience. « Je me suis amusé à être un Traître. On a quand même eu deux conclaves et du plaisir ensemble. »

Selon lui, son tort a été de ne pas créer assez de liens stratégiques et de ne pas avoir passé assez de temps à parler du jeu avec les autres participants.

L’image fantasmée du prêtre traître lui a aussi joué des tours dans ce jeu. « Au début, en arrivant au Manoir, j’étais sûr que ça allait arriver, je me disais “on va en parler, on va me travailler”. Mais je pensais que deux-trois jours plus tard ça s’estomperait, c’est une profession comme une autre. Je pense que j’ai sous-estimé à quel point les gens ordinaires sont loin de ça. »

Il espère après tout que cette participation aura permis aux gens de réaliser que son travail est plus accessible que ce que l’on pense.

Enfin, il espère profondément que les Traîtres remporteront cette saison et que Geneviève ira loin.