Un agriculteur de Saint-Frédéric en lice pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré

François Grenier-Gagné, un agriculteur de Saint-Frédéric âgé de 33 ans, figure parmi les candidats de la 15e saison de L'Amour est dans le pré.

C'est ce vendredi matin que la production a diffusé les neuf portraits des nouveaux agriculteurs et agricultrices potentiels, dont celui de François.

Le Beauceron travaille sur la ferme familiale de production porcine, Les viandes d'autrefois. Il est en charge du développement, de la commercialisation et de tout l'aspect administratif de l'entreprise. Il donne également un coup de main sur le terrain.

Encouragé par sa mère enseignante, il a beaucoup voyagé. Il a notamment étudié en Allemagne à l'âge de 14 ans et a vécu cinq années en Chine. « J'aimerais ça rencontrer ma personne et qu'on se prévoit un voyage aux Maldives! », a-t-il lancé dans son portrait.

Amoureux de la nature et souriant, François aime aussi passer du temps entre amis et en famille.

Il a reconnu n'avoir jamais vraiment vécu de relation sérieuse avec un homme, mais il a envie de trouver un partenaire avec qui partager les bons coups « et les moins bons! (...) Je veux juste avoir quelqu'un qui est épanoui, bien dans sa tête pour qu'on puisse bien communiquer, qui est ambitieux et qui a confiance en lui. »

Les intéressés peuvent désormais envoyer leur lettre en s'inscrivant sur plus.crave.ca.

Parmi les neufs personnes en lice, celles qui recevront les réponses les plus sérieuses de prétendants ou prétendantes correspondant au profil recherché seront choisies pour participer à l'aventure.

Après Alex et Anthony de Saint-Elzéar, ainsi qu'Ariane de Honfleur, c'est au tour de François de tenter sa chance à L'Amour est dans le pré. Diffusée dès l'hiver prochain sur Noovo et Crave, l'émission sera toujours animé par Marie-Soleil Dion.