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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 1er au 3 mai ?

durée 08h00
1 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 1er mai

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges 
Quand: de 18 h à 22 h 30

Pièce de théâtre La Divine Illusion
Théâtre sous la chapelle.
Où: Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville
Quand: à 19 h 30

Samedi 2 mai

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Festival Clermont-Pépin
Concours des jeunes de la relève musicale.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges 
Quand: de 8 h 30 à 17 h

24DH St-Georges Ford
24 heures de hockey
Où: au Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 10 h à dimanche matin 10 h

Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges 
Quand: de 12 h 30 à 22 h 30

Pièce de théâtre La Divine Illusion
Théâtre sous la chapelle.
Où: Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville
Quand: à 19 h 30

Dimanche 3 mai

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Festival Clermont-Pépin
Concours des jeunes de la relève musicale.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges 
Quand: de 8 h 30 à 17 h

Matinée jeux
Découverte et conseil à la Joujouthèque de Beauce.
Où: 13240, 2e avenue, Saint-Georges
Quand: tous les dimanches, de 8 h 45 à 10 h 15

Marché des petits entrepreneurs CDI St-Victor
Apportez-vous de l'argent liquide.
Où: au Saloon Desjardins — St-Victor
Quand: de 9 h à 11 h

Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges 
Quand: de 12 h 30 à 18 h

Marche pour les mères endeuillées
Par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS.
Où: sur l'île Pozer à Saint-Georges
Quand: de 13 h à 15 h

Cette semaine

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Salle Curé-Denis-Morin— Beauceville
Quand:  Mardi 5 mai, de 13 h à 14 h

Rencontre régulière du Cercle de Fermières
Saint-Georges #33.
Où: à la salle 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges
Quand:  Mercredi 6 mai, dès 19 h

AGA de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Réservée aux membres en règle de l'organisme.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand:  Mercredi 6 mai, dès 19 h

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Centre culturel — Tring-Jonction
Quand:  Jeudi 7 mai, de 13 h 30 à 14 h 30

Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges 
Quand: Jeudi 7 mai de 18 h à 22 h

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