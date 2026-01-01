Quoi faire en Beauce du 1er au 3 mai ?

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 1er mai

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 18 h à 22 h 30

Pièce de théâtre La Divine Illusion

Théâtre sous la chapelle.

Où: Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville

Quand: à 19 h 30

Samedi 2 mai

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Festival Clermont-Pépin

Concours des jeunes de la relève musicale.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: de 8 h 30 à 17 h

24DH St-Georges Ford

24 heures de hockey

Où: au Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: de 10 h à dimanche matin 10 h

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 22 h 30

Pièce de théâtre La Divine Illusion

Théâtre sous la chapelle.

Où: Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville

Quand: à 19 h 30

Dimanche 3 mai

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Festival Clermont-Pépin

Concours des jeunes de la relève musicale.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: de 8 h 30 à 17 h

Matinée jeux

Découverte et conseil à la Joujouthèque de Beauce.

Où: 13240, 2e avenue, Saint-Georges

Quand: tous les dimanches, de 8 h 45 à 10 h 15

Marché des petits entrepreneurs CDI St-Victor

Apportez-vous de l'argent liquide.

Où: au Saloon Desjardins — St-Victor

Quand: de 9 h à 11 h

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 18 h

Marche pour les mères endeuillées

Par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS.

Où: sur l'île Pozer à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 15 h

Cette semaine

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Salle Curé-Denis-Morin— Beauceville

Quand: Mardi 5 mai, de 13 h à 14 h

Rencontre régulière du Cercle de Fermières

Saint-Georges #33.

Où: à la salle 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges

Quand: Mercredi 6 mai, dès 19 h

AGA de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Réservée aux membres en règle de l'organisme.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mercredi 6 mai, dès 19 h

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Centre culturel — Tring-Jonction

Quand: Jeudi 7 mai, de 13 h 30 à 14 h 30