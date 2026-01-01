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Le 7 mai

Cégep Beauce-Appalaches: le département d’Arts Visuels organise un vernissage

durée 16h15
3 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le département d’Arts Visuels du Cégep Beauce-Appalaches tiendra son vernissage de fin d’année le 7 mai, de 17 h à 19 h, dans le Hall du cégep à Saint-Georges, ainsi qu'à la galerie du 3e étage.

L’événement mettra en lumière le travail des finissant(e)s du programme d’Arts Visuels, ainsi que celui des étudiant(e)s de première année.

Les citoyens sont donc invités à venir découvrir une grande variété d’œuvres visuelles témoignant de leur créativité, de leur engagement et de leur cheminement artistique. L’entrée est gratuite, et des breuvages et amuse-bouche seront servis sur place pour une ambiance conviviale. Des visites guidées par nos étudiant(e)s et enseignant(e)s seront offertes aux groupes d’écoles.

Des bourses et prix seront remis lors de l’événement, et les invité(e)s auront la chance de découvrir les œuvres sélectionnées pour intégrer la prestigieuse collection CBA.

L’exposition restera accessible jusqu’au 21 mai 2026.

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