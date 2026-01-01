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Événement du 14 mai

Les jeunes artistes mis en lumière à l’École Jésus-Marie de Beauceville

durée 06h00
4 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

L’École Jésus-Marie de Beauceville tiendra le tout premier vernissage de sa classe de création artistique, au 4e étage de l’établissement, le 14 mai, d18 h 30 à 20 h 30.

Les élèves de 5e secondaire y présenteront les œuvres réalisées tout au long de l’année scolaire, dans une exposition qui met en valeur leur créativité et l’aboutissement de leur parcours au secondaire.

Destiné aux parents, aux amis, aux membres du personnel et à l’ensemble de la population, cet événement se veut une occasion privilégiée de découvrir le talent et l’engagement de ces jeunes artistes. Les visiteurs pourront échanger directement avec les élèves et en apprendre davantage sur leurs démarches artistiques.

Guidés par leur enseignant, Jérémy Paquet, les élèves ont conçu et organisé ce vernissage de A à Z. Au fil de l’année, ils ont exploré différentes techniques, notamment la peinture, le dessin et la sculpture, dans un contexte favorisant l’autonomie et la création personnelle.

Ce projet revêt un caractère particulier, puisqu’il met en lumière une relève artistique en émergence. Le cours de création artistique, développé par l’établissement, vise à préparer les élèves aux programmes collégiaux en arts, notamment en arts visuels. Il mise sur le développement du plein potentiel de chaque élève en les plaçant dans des situations de création authentiques, où leur créativité et leur initiative sont au cœur du processus.

Des bouchées et des breuvages seront offerts sur place, et l’entrée est gratuite. Toute la population est invitée à venir encourager ces jeunes artistes et à découvrir leurs œuvres.
 

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