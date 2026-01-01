Près de 27 000 $ investis dans 10 projets culturels en Beauce-Sartigan

La MRC Beauce-Sartigan a annoncé le soutien à 10 projets culturels sur son territoire, représentant un investissement total de près de 27 000 $.

Ce soutien est accordé grâce à un partenariat entre la MRC Beauce-Sartigan et le ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

Les projets soutenus sont les suivants :

Chorale Les Rossignols – Chorissimo 2027!

Tenue d’un rassemblement choral provincial réunissant 200 jeunes choristes, les 24 et 25 avril 2027, culminant avec un concert public à l’église de Saint‑Georges.

Beauce Art – Parcours muséal à ciel ouvert : L’art en mouvement

Création d’une œuvre en direct lors des Terrasses urbaines des Jeux du Québec, les 17 et 18 juillet 2026, ainsi que la promotion des trajets du parcours muséal.

Café du Mille‑Lieux – Soirées Blues & Jazz

Deux soirées mettant en vedette des prestations musicales instrumentales professionnelles de blues et de jazz, jumelées à des expériences culinaires thématiques.

Créativa Productions – La vie est un carnaval

Atelier de percussions suivi d’une parade, atelier de création de masques de carnaval et fabrication d’instruments de musique, lors du Solstice Festival, du 12 au 14 juin 2026.

Municipalité de Saint‑Martin – Les jeudis musicaux

Série de spectacles extérieurs gratuits présentés sous le chapiteau du complexe Matra à l’été 2026.

Municipalité de Saint‑Philibert – Un été tout en culture et en création

Cinq ateliers destinés aux enfants du camp de jour : art clownesque, improvisation, création de papier, exploration des pigments de couleur et initiation au rythme et à la mélodie.

Municipalité de Saint‑Théophile – Retour à nos racines

Mise en valeur et transmission de l’héritage irlandais par le biais d’un rassemblement éducatif et musical traditionnel, le 27 juin 2026.

Municipalité de Saint‑Honoré‑de‑Shenley – Savoir s’entourer pour profiter

Spécialisation culturelle au camp de jour, incluant des activités de théâtre et d’arts visuels.

Société du patrimoine des Beaucerons – Que dirais-tu à ton toi de 2031?

Initiation à l’archivage et à la conservation, par la participation d’élèves de secondaire 1 à la création d’une capsule temporelle.

Trad Antan – Veillée de danse et de musique traditionnelle

Veillée d’initiation au quadrille et au set carré, accompagnée d’une prestation de musique traditionnelle, le 8 novembre 2026.