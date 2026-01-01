Festival Clermont-Pépin: une 40e édition couronnée de succès

Le Festival Clermont-Pépin a couronné 29 champions dans autant de catégories lors de sa 40e édition qui s’est tenue en fin de semaine au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Au total, 130 jeunes musiciennes et musiciens se sont partagés plus de 5000 $ en bourses en plus des trophées, médailles et deux séjours à des camps musicaux.

Cet événement majeur, qui a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, comme par exemple en piano, en violon en guitare ou en chant, compte trois catégories, soit privée, publique et provinciale.

Le succès de l’événement est rendu possible grâce à de nombreux partenaires dont les principaux sont la Ville de Saint-Georges, Altrum, la Corporation du Petit Séminaire de Saint-Georges. Nous avons également reçu des dons du Club Rotary, du Camp musical Père Lindsay, Desjardins, Samuel Poulin, Le camp musical de Québec, Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, Sonorisation CB Inc. Municipalité de Lac-Etchemin, Municipalité de St-Prosper, la Pharmacie Roy et Leblond, ainsi que les Pères Nature et IGA Rodrigue & Filles. L’évènement compte aussi sur l’appui d’une vingtaine de bénévoles.

Rappelons que c’est en 1985 que Sœur Thérèse Fillion s’est associée à François Fréchette et Raymond Lessard pour créer cet événement musical. Le festival porte le nom de Clermont Pépin (1926-2006) en l’honneur de ce Georgien qui a enseigné et dirigé pendant de nombreuses années le Conservatoire de musique de Montréal. Pépin est notamment connu pour ses symphonies Quasars, La messe sur le monde et Implosion, et pour ses ballets L'Oiseau-phénix et Le Porte-rêve. Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1981 puis de celui du Québec en 1990.

Lauréats du 40e Festival Clermont-Pépin – 2026

Secteur Compétitif

Catégorie Privée – Piano 3e et 4e degrés

1re place – Bourse 150$ et trophée: Coralie Lessard (Saint-René)

2e place – Bourse 100$ : Rosalie Boulanger (Saint-Georges)

3e place – Bourse 75$ : Éléonore Piéplu (Saint-Georges)

Catégorie privée – Groupe Piano prémusical à 8e degré

1re place – 175$ et trophée: Laurent Bisson et Léonie Paré (Sainte-Marie et Saint-Georges)

2e place – 125$: Éliana Silva et Marie-Catherine Senécal (Saint-Georges)

3e place – Bourse 75$: Arielle Lessard et Lee Anne Dulac (Saint-Georges)

Catégorie privée – Chant 1 à 2 ans d’expérience

1re place – Bourse 100$ + Trophée: Flore Langlois (Saint-Georges)

2e place – Bourse 75$: Kelly-Ann Blouin (Saint-Georges)

Catégorie Composition

2e place – Bourse 150$: Maheva Dulac (Saint-Georges)

Catégorie provinciale – Populaire – Instruments variés

1re place – Bourse 150$ et Trophée: Léandre Gagnon (Saint-Pierre de Broughton)

2e place – Bourse 100$: Marianne Faucher (Sacré-Cœur-de-Jésus)

3e place – Bourse 75$ : Ivana Blais (Thetford Mines)

Catégorie privée – Piano : 5e et 6e degrés

1re place – 200$ et trophée: Noah Rodrigue (Saint-Georges)

2e place – 125$ : Matisse Poulin (Saint-Georges)

3e place – 75$ : Maélie Bisson (Sainte-Marie)

Catégorie publique – Chant 3e année à secondaire V

1er place – Bourse 150$ + Trophée: Maheva Dulac (Saint-Georges)

2e place – Bourse 100$: Léa-Rose Doyon (Tring-Jonction)

3e place – Bourse 50$: Philippe Paquet (Saint-Georges)

Catégorie privée – Batterie - 4 ans d’expérience

1re place – Bourse 150$ + Trophée: Émile Poulin (Saints-Anges)

Catégorie BAND

1re place – Bourse 175$ et Trophée: Élias – Léandre – Delphine (Gagnon) - Emma Labbé - Noa et Daven Brochu (Saint-Pierre-de-Broughton)

Catégorie privée – Piano Prémusical à 2e degré

1re place – Bourse 100$ + Trophée: Sarah Boulanger (Saint-Georges)

2e place – Bourse 75$: Marie-Alice Giroux-Vachon (Saint-Georges)

Chant privé 3 à 6 ans d’expérience

1ère place – Bourse 150$ + Trophée: Sarah-Ève Ayotte (Saint-Georges)

2e place – Bourse 100$: Alexis Doyon (Saint-Joseph)

Catégorie provinciale – Instruments variés 2 à 8 ans d’expérience

1re place – Bourse 300$ + Trophée: Blanche Comtois (L’Islet)

Catégorie privée – Piano 7e à 10e degré

1re place – Bourse 300$ + Trophée: Eliana Silva (Saint-Georges)

2e place – Bourse 250$ : Arielle Lessard (Saint-Georges)

Catégorie Brio

1re place – Bourse 325$ + Trophée: Arthur McNabney (Québec)

Prix Sœur Thérèse Fillion

Bourse offerte à un (des) musicien(s) du secteur originaire(s) du territoire de la CSSBE. Il a pour but d’encourager le participant qui entreprend des études supérieures en musique. L’étudiant doit terminer ses études secondaires et être inscrit au Festival de l’année en cours.

Récipiendaire 2026: Maheva Dulac (Saint-Georges)

Elle a débuté en chant et participé à divers concours. La guitare est son instrument principal après le chant. Elle aime composer ses pièces et poursuivra ses études au Cégep de Sherbrooke, dans le but de devenir enseignante au secondaire.

Coup de cœur

Les bourses «Coup de coeur » ne sont pas nécessairement remises à la meilleure performance, mais plutôt à un élève qui démontre une touche particulière dans sa présentation ou son interprétation.

Voici les récipiendaires 2026:

Bourse 50$ - Léandre Piéplu, Violaine-Marelie Vachon et Romy Poulin

Bourse 50$ - Sarah-Ève Ayotte

Bourse 50$ - Myriam Duquet

Bourse de persévérance

Les bourses de «Persévérance» sont offertes dans le but d’encourager les jeunes qui ont participé au volet compétitif mais qui ne vont pas en finale. Cette année 10 bourses de 20$ ont été tirées au hasard.

Camp musical de Québec

Le camp musical de Québec a l’immense plaisir de s’associer au Festival Clermont-Pépin en offrant une bourse de 500$ parmi les candidats du secteur compétitif. Ce camp de jour aura lieu du 24 juin au 11 juillet inclusivement.

Gagnante: Marie-Alice Giroux-Vachon, chant (Saint-Georges)

Camp musical de Père Lindsay

Le Camp musical Père Lindsay est heureux de maintenir le partenariat avec le Festival Clermont-Pépin en offrant une bourse d’une valeur de 1 000 $ pour un séjour de deux semaines cet été . Cette session se tiendra du 28 juin au 11 juillet.

Gagnant: Matisse Poulin (Saint-Georges)

Enfin, signalons que pour le secteur Participatif, trois des 13 musiciens régionaux inscrits ont remporté des prix de $40. Il en va de même pour neuf des 39 musiciens provinciaux participants dans ce volet.