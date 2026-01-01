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Pour la 23e édition

Les Récitals de l’été géorgien reprendront dès le mercredi 3 juin

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24 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges lancera, le mercredi 3 juin prochain, la 23e édition des Récitals de l’été géorgien à l’Arboretum, une série de spectacles musicaux gratuits présentés chaque mercredi jusqu’au 19 août.

L’événement, qui attire plusieurs centaines de personnes chaque été selon la municipalité, se déroulera à compter de 19 h sur le site de l’Arboretum, situé à l’angle de la 18e Rue et du boulevard Dionne.

La programmation proposera différents styles musicaux au cours de la saison, notamment de la musique pop, rock, folk, jazz, ainsi que des prestations inspirées de la musique du Sud et du répertoire du temps des Fêtes.

La Ville souligne également que les récitals permettent de mettre en valeur plusieurs artistes locaux et régionaux, dans un cadre extérieur aménagé à proximité de la rivière Chaudière.

Les spectacles seront présentés beau temps, mauvais temps et demeureront gratuits pour le public. Les citoyens sont invités à apporter leur chaise afin d’assister aux prestations.

Voici la programmation complète pour cette 23e édition :

Mercredi 3 juin
Rock - Pop - Québécois
L'Entracte - Julien Cloutier, Kevin Athot, Mathieu Toupin, Marcellin Quétineau et Éloi Arsenault

Mercredi 10 juin
Populaire - styles variés
Patsy & Marie - Patsy Poulin-Veilleux et Marie-Andrée Roy

Mercredi 17 juin
Franco-folk aux accents americana
Michel Claude Roy, Michel Cloutier, Gilles Perreault et Stéphanie Labbé

Mercredi 24 juin
100% Québec
Sébastien Gamache

Mercredi 8 juillet
Chanter l'été! On dirait le sud
Capav - Catherine Joly, Michaël Juliette et Gershwin Autard 

Mercredi 15 juillet
Noël du campeur
Francine Thibodeau

Mercredi 22 juillet
Pop et classique rock
Horizon Rock - Manon Pouliot, Mario Jacques, Carol DeBlois, Martin Lachance et Guy Vincent

Mercredi 29 juillet
Folk et autres
Olivier Guillemette

Mercredi 5 août
Jazz
Marie-Ève Laflamme et le Trio Ambiance - Marie-Ève Laflamme, André Chrétien, Antoine Gravel et Martin Vignault

Mercredi 12 août
Populaire - style variés
Louis-André Poulin et Yves Drouin

Mercredi 19 août
Pop - Rock
Jay et Vincent Couture, Angélik Gagné, Daniel Bouffard, Pierre Drouin et Serge Audet

 

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