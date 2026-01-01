Les Récitals de l’été géorgien reprendront dès le mercredi 3 juin

La Ville de Saint-Georges lancera, le mercredi 3 juin prochain, la 23e édition des Récitals de l’été géorgien à l’Arboretum, une série de spectacles musicaux gratuits présentés chaque mercredi jusqu’au 19 août.

L’événement, qui attire plusieurs centaines de personnes chaque été selon la municipalité, se déroulera à compter de 19 h sur le site de l’Arboretum, situé à l’angle de la 18e Rue et du boulevard Dionne.

La programmation proposera différents styles musicaux au cours de la saison, notamment de la musique pop, rock, folk, jazz, ainsi que des prestations inspirées de la musique du Sud et du répertoire du temps des Fêtes.

La Ville souligne également que les récitals permettent de mettre en valeur plusieurs artistes locaux et régionaux, dans un cadre extérieur aménagé à proximité de la rivière Chaudière.

Les spectacles seront présentés beau temps, mauvais temps et demeureront gratuits pour le public. Les citoyens sont invités à apporter leur chaise afin d’assister aux prestations.

Voici la programmation complète pour cette 23e édition :

Mercredi 3 juin

Rock - Pop - Québécois

L'Entracte - Julien Cloutier, Kevin Athot, Mathieu Toupin, Marcellin Quétineau et Éloi Arsenault

Mercredi 10 juin

Populaire - styles variés

Patsy & Marie - Patsy Poulin-Veilleux et Marie-Andrée Roy

Mercredi 17 juin

Franco-folk aux accents americana

Michel Claude Roy, Michel Cloutier, Gilles Perreault et Stéphanie Labbé

Mercredi 24 juin

100% Québec

Sébastien Gamache

Mercredi 8 juillet

Chanter l'été! On dirait le sud

Capav - Catherine Joly, Michaël Juliette et Gershwin Autard

Mercredi 15 juillet

Noël du campeur

Francine Thibodeau

Mercredi 22 juillet

Pop et classique rock

Horizon Rock - Manon Pouliot, Mario Jacques, Carol DeBlois, Martin Lachance et Guy Vincent

Mercredi 29 juillet

Folk et autres

Olivier Guillemette

Mercredi 5 août

Jazz

Marie-Ève Laflamme et le Trio Ambiance - Marie-Ève Laflamme, André Chrétien, Antoine Gravel et Martin Vignault

Mercredi 12 août

Populaire - style variés

Louis-André Poulin et Yves Drouin

Mercredi 19 août

Pop - Rock

Jay et Vincent Couture, Angélik Gagné, Daniel Bouffard, Pierre Drouin et Serge Audet