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11e édition

La MRC Beauce-Centre dévoile les lauréats du Prix du patrimoine 2026

durée 14h00
15 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La MRC Beauce-Centre, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), a dévoilé ce jeudi les lauréats des Prix du patrimoine 2026. 

Remis tous les deux ans, les Prix du patrimoine visent à faire rayonner les initiatives qui contribuent à la mise en valeur du patrimoine, qu’il soit vivant, bâti, religieux, paysager ou immatériel, de manière respectueuse, créative et durable.

Pour cette 11e édition, les prix ont été décernés dans quatre catégories: Conservation et préservation, Interprétation et diffusion, Porteur de tradition ainsi que Préservation et mise en valeur du paysage. Les lauréats ont été dévoilés ce jeudi 14 mai lors d’un 4 à 6 festif au Musée Marius-Barbeau, à Saint-Joseph-de-Beauce. 

Dans la MRC Beauce-Centre, les lauréats 2026 sont :

Conservation et préservation: Comité culturel de Saint-Séverin pour la restauration de monuments du cimetière patrimonial et la préservation de la mémoire collective. 

Interprétation et diffusion: Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables pour la diffusion de l’histoire du Moulin des Fermes grâce à un projet audiovisuel accessible et porteur de mémoire. 

Porteur de tradition: Cameron Olsen pour la maîtrise et la valorisation d’un savoir-faire rare en construction artisanale d’embarcations traditionnelles. 

Préservation et mise en valeur du paysage: Municipalité de Saint-Victor pour la mise en valeur du site du presbytère par un aménagement culturel rassembleur au cœur du village

« Je tiens à féliciter sincèrement l’ensemble des candidats. Votre implication fait une réelle différence dans la transmission de notre patrimoine et dans la vitalité de Beauce-Centre », a souligné Patrice Mathieu, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne et préfet MRC Beauce-Centre lors de son allocution d’ouverture.

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