Quatre lauréats se distinguent aux Prix du Patrimoine en Beauce-Sartigan

La MRC Beauce-Sartigan a reconnu, mercredi le 13 mai, les citoyens et organismes impliqués dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine lors d’une soirée tenue à l’Espace aux Rives du Temps, à Courcelles-Saint-Évariste.

Parmi les 10 finalistes aux Prix du Patrimoine, quatre ont reçu un prix.

Conservation et préservation

Dans la catégorie Conservation et préservation, qui honore des interventions physiques effectuées sur un bâtiment, en visant la mise en valeur ou la conservation dans le respect des caractéristiques d’origine, les lauréats sont Denis Couture et Lucie Vincent.

Ces propriétaires ont effectué un travail acharné afin de redonner tout son cachet à la maison Deslauriers, à Saint-Éphrem-de-Beauce. Les travaux comprennent la restauration des murs, des planchers et des fermes de toit, le remplacement d’une toiture moderne par une toiture traditionnelle, ainsi que l’ajout d’une rallonge respectant l’architecture ancestrale de la demeure.

Le projet ambitieux de déplacer la maison et de réaménager le site afin de la rendre visible depuis la rue permet désormais aux nombreux passants d’être témoins de ce joyau du patrimoine local, mis en valeur avec respect et sensibilité.

Interprétation et diffusion

La catégorie Interprétation et diffusion, reconnaît quant à elle une action, objet ou activité qui rend accessible le patrimoine, via une approche classique ou innovante. La lauréate de cette catégorie est la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, qui fut le théâtre de la première ruée vers l’or du Canada.

La petite municipalité de 573 habitants a restitué la drague Séraphin-Bolduc sur son territoire. La manutention et l’installation de cette imposante pièce manufacturière de 30 tonnes ont constitué un véritable exploit logistique. Par ailleurs, un important travail de recherche historique a permis de documenter et de vulgariser, au moyen de panneaux d’information et d’un site Web, le parcours et l’histoire de la drague, permettant ainsi de préserver et valoriser un symbole fort du passé minier de la municipalité.

Porteur de tradition

La catégorie Porteur de tradition reconnaît un individu pour une maîtrise technique ou des connaissances spécifiques issues de la génération précédente et qui se positionne comme un maillon essentiel à la transmission de coutumes ou de savoirs traditionnels. La lauréate de cette catégorie est Myriam Busque.

Véritable médiatrice culturelle, elle conjugue sa passion pour l’écriture et les arts textiles et transmet ainsi son savoir en tricot et crochet à un vaste public. Ambitieuse et connectée à la réalité des jeunes générations, elle organise des activités d’initiation ludiques et créatives dans les bibliothèques, municipalités et organismes du territoire et promeut l’apprentissage autodidacte via sa chaîne YouTube, qui comprend plus de 3 000 abonnés. Sa vidéo la plus populaire a été vue plus de 100 000 fois! Son engagement contribue à la préservation de ce savoir ancestral tout en l’actualisant pour intéresser la jeunesse, une clientèle qu’elle affectionne tout particulièrement.

Préservation et conservation des paysages

Dans la catégorie Préservation et conservation des paysages, qui reconnaît une action ou projet visant à préserver ou à mettre en valeur des éléments significatifs du paysage, le lauréat est Beauce Art | Parcours muséal à ciel ouvert.

Par le biais de 10 symposiums internationaux, l’organisme a implanté plus de 100 sculptures et constitué un parcours muséal à ciel ouvert unique au monde. L’organisme a positionné l’art public comme un levier de développement des communautés, transformant littéralement la Ville de Saint-Georges comme pionnière en la matière au Québec.

Aussi, grâce à une étude indépendante réalisée en 2025, l’organisme a démontré son attractivité touristique; plus de 20 000 visiteurs uniques fréquentent annuellement l’attrait, dont 40 % sont des touristes générant d’importantes retombées économiques dans la région.

La MRC Beauce-Sartigan tient à souligner l’engagement remarquable des organismes et citoyens impliqués en patrimoine. Par leur passion et leur dévouement, les soixante participants à ce gala font rayonner l’histoire locale et enrichissent profondément notre milieu de vie.