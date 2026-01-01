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Saint-Joseph-de-Beauce

Une bonne saison musicale pour l'École secondaire Veilleux

durée 16h15
12 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

En plus de se démarquer en sports, l’École secondaire Veilleux, de Saint-Joseph-de-Beauce, se distingue aussi en arts de la scène, et l’année 2025‑2026 en est une démonstration particulièrement forte.

Plusieurs élèves se sont illustrés dans des événements régionaux et provinciaux, confirmant la qualité du programme musical de l’établissement.

En musique populaire, le groupe Final Fighters vit une saison exceptionnelle.

D'abord, la formation a été sélectionnée pour la grande finale du Concours de la relève du rock, qui aura lieu le 22 mai au Centre des loisirs de Beauceville.

Cette qualification s’ajoute à une autre réussite notable: le groupe a remporté le prix Coup de cœur du public lors de la Guerre des Bands, un événement qui rassemble chaque année les meilleures formations étudiantes du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin. Leur énergie, leur cohésion et leur présence scénique ont particulièrement retenu l’attention du public et des juges.

Du côté de la musique plus classique, les élèves de l'ÉSV ont également brillé au Festival Clermont-Pépin, un rendez-vous majeur pour les jeunes musiciens de la Beauce et des environs.

Ainsi, Émile Poulin a décroché la première place pour sa prestation de batterie. Pour sa part, Alexis Doyon a terminé 2e en chant solo, et en 3e position pour son duo avec Émilie Cloutier.

«Ces distinctions reflètent non seulement la rigueur et la passion des jeunes musiciens, mais aussi l’engagement des enseignants qui les accompagnent dans leur développement artistique», estiment les administrateurs du programme.

L’école pourra également compter sur la présence de Luana Piteli, qui représentera son établissement au Solstices Festival, prévu du 12 au 14 juin à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Cet événement met en lumière des solistes prometteurs provenant de toute la région et constitue une vitrine importante pour les jeunes artistes souhaitant se perfectionner et se faire connaître.

En combinant performances sportives, excellence musicale et implication artistique, l’École secondaire Veilleux démontre une fois de plus la richesse de son milieu et la passion qui anime ses élèves. Ces succès contribuent à faire rayonner l’établissement partout en Beauce et à inspirer les générations futures.

Source: Concentration musique de l'École secondaire Veilleux

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