Plus de 1600 personnes au Festi-cultures à Sainte-Marie

La cinquième édition du Festi-cultures a attiré plus de 1 600 personnes cette fin de semaine à la Place de la Seigneurie de Sainte-Marie.

Présenté sous le thème « Le cœur du monde au rythme de la Beauce », l’événement organisé par le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF), a réuni des citoyens de la Beauce ainsi que des visiteurs provenant de plusieurs régions du Québec.

Pendant deux jours, le public a pu profiter d’une programmation variée comprenant des spectacles musicaux, des ateliers de percussion et de danse, du maquillage artistique, des démonstrations culinaires, une exposition d’œuvres collectives, un espace familial, des artisans, des restaurateurs, un tournoi de soccer interculturel et des animations pour tous les âges.

Le spectacle de clôture du groupe Les Poffin a fait partie des moments forts de la fin de semaine.

La tombola interculturelle a également suscité beaucoup d’intérêt. Le premier prix, soit un voyage dans le Sud d’une valeur de 1500 $, a été remporté par Marco Côté, ancien président d’honneur de l’événement.

« Chaque sourire, chaque rencontre et chaque échange vécu cette fin de semaine démontrent que notre communauté est plus forte lorsqu'elle se rassemble. Le Festi-cultures est devenu un symbole de dialogue, d'ouverture et de rapprochement entre les cultures. C'est une immense fierté pour toute notre équipe », a affirmé Claude Hervé Kouassi, directeur général du CAPIF.

L’organisme a tenu à remercier les bénévoles, les artistes, les artisans, les restaurateurs, les partenaires, les commanditaires, les élus, les médias et les citoyens ayant contribué au succès de cette cinquième édition.

L’organisme donne déjà rendez-vous à la population le 26 juin 2027 pour le volet sportif, puis les 3 et 4 juillet 2027 pour la sixième édition du Festi-cultures.

