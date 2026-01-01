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Du 29 juillet au 2 août à Saint-Prosper

Nashville en Beauce dévoile sa 16e programmation

durée 18h00
6 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Les organisateurs de Nashville en Beauce ont dévoilé la 16e programmation de l'événement country, prévu du 29 juillet au 2 août, sur le site habituel du Centre récréatif Desjardins et de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper.

Au chapitre des spectacles, les intéressés pourront entendre Rock the King, un hommage à Elvis Presley, le vendredi 31 juillet. avec en première partie, les rythmes entraînants et l'énergie contagieuse du groupe Comeback (la Famille Ouellet).

Le samedi 1er août, le grand Irvin Blais s'arrêtera à Saint-Prosper, dans le cadre de sa grande tournée 20e anniversaire. Il sera précédé en première partie par le guitariste chanteur, Frank Barns.

Évidemment, la musique et la danse country seront au cœur de l'événement tout au long du week-end, avec des pistes de danse prêtes à accueillir les festivaliers, des débutants aux plus experts.

Grande parade réinventée

Comme par les années passées, Nashville en Beauce offrira une multitude d'activités pour tous les âges.

Le point culminant du week-end sera sans contredit la grande parade du dimanche, qui promet d'en mettre plein la vue grâce à plusieurs nouveautés:

— Un grand concours pour récompenser les meilleurs participants de la parade. Plusieurs prix seront remis, notamment deux bons d'achat de 250 $. 

—  La présence rythmée d'une fanfare pour dynamiser le cortège tout au long du parcours.

— Une prestation spéciale du centre canin, dont les charmants chiens viendront séduire la foule avec leurs tours d'adresse spectaculaires.

Par ailleurs, il reste encore quelques espaces disponibles à la Place des marchands, qui regroupe artisans et commerçants variés sur le site du festival.

Festoyer pour une bonne cause

Cette année, les profits du célèbre tirage moitié-moitié, ainsi que de la loterie-voyage, seront entièrement versés au profit des activités pour les jeunes et aux différents organismes de la région.

Pour consulter la programmation complète, acheter les billets de spectacles, réserverun  espace de camping ou soumettre sa candidature comme marchand, visitez dès maintenant le site web officiel au www.nashvilleenbeauce.com.

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