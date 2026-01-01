La parade du 20e des loisirs anime Saint-Jules

La dernière journée de Saint-Jules en fête s’est poursuivie ce dimanche 5 juillet avec la grande parade du 20e des loisirs, présentée dès 13 h dans les rues de la municipalité. L’événement a rassemblé plusieurs citoyens venus profiter de l’ambiance festive et encourager les participants au défilé.

La journée avait débuté à 10 h 30 avec la messe sous la tente, avant de laisser place à ce moment attendu de la programmation. Sous les regards des familles et des curieux, la parade a permis de mettre en valeur l’esprit communautaire qui anime Saint-Jules en fête depuis le début du festival.

Les activités se poursuivent en après-midi avec des jeux gonflables, du maquillage et un concert de musique. Un souper spaghetti est également prévu dès 18 h, avant le tirage des prix à 20 h.

En attendant la fin des festivités, EnBeauce.com vous propose un retour en photos sur la grande parade du 20e des loisirs, qui a animé les rues de Saint-Jules.