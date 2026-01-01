Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 30 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage

Dans les rues.

Où: Saint-Georges et Saint-Théophile

Quand: toute la journée

Je cours pour le Rotary

Courses et animations.

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: dès 8 h

Série DMCC - Ronde 1

Course de drift.

Où: à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Quand: dès 10 h

Fête familiale

La Joujouthèque de Beauce fête ses trois ans.

Où: au 13240, 2e avenue, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Festival Choc des générations

Courses de boite à savon, animations et musique.

Où: au Centre sportif Armand Racine à La Guadeloupe

Quand: dès 12 h

Démonstration au skateparc

Inauguration et compétition Jam.

Où: au 152 Rue Principale, St-Benoît-Labre

Quand: de 12 h à 18 h (remis à dimanche en cas de pluie)

Dimanche 31 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Vente de garage

Dans les rues.

Où: Saint-Georges et Saint-Théophile

Quand: toute la journée

Marche pour l’Alzheimer

En soutien aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et à leurs proches.

Où: Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: à 9 h

Porte ouverte et vente de garage

La Joujouthèque de Beauce fête ses trois ans.

Où: au 13240, 2e avenue, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Festival d’orgue de Sainte-Marie

Dominique Gagnon, organiste titulaire

Où: à l'église de Sainte-Marie

Quand: à 15 h

Cette semaine

Collecte de sang à Lambton

Objectif de 60 donneurs.

Où: Centre communautaire et sportif — Lambton

Quand: Lundi 1er juin, de 14 h à 20 h

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Local de la FADOQ — Saint-Frédéric

Quand: Mercredi 3 juin, de 13 h 30 à 15 h