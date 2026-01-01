Une première table champêtre en Beauce

Laurie Lévesque et Olivier Higgins, copropriétaires de l'entreprise Les 5 Moulins, lançaient ce jeudi 16 juillet, leur plus récente nouveauté: la table champêtre Aux Jardins des 5 Moulins, à Saint-Honoré-de-Shenley.

Les deux entrepreneurs caressaient ce projet depuis longtemps. « La Table champêtre n'est pas seulement un endroit où l'on vient manger; c'est un lieu où l'on vient rencontrer notre territoire, ceux qui le cultivent et ceux qui le font vivre », a indiqué Olivier Higgins.

La cheffe derrière les créations est Véronique Paré. Diplômée de l'ITHQ en 2011, elle a bâti sa réputation dans plusieurs établissements de renom grâce à sa créativité et à sa rigueur. Passionnée de fine cuisine, d'autosuffisance alimentaire et d'économie locale, elle partage entièrement les valeurs des 5 Moulins.

« Les saveurs boréales me permettent de transformer les ingrédients sauvages en plats surprenants, alliant créativité et précision dans l'objectif d'offrir une expérience gastronomique distinctive », affirme-t-elle.

Terroir régional

L'entreprise mise sur des produits puisés directement dans le terroir québécois, provenant de ses jardins et d'un réseau de producteurs et artisans de la région, notamment Les Viandes d'autrefois, Cultures Mara, La Miellerie de Sophie, Villa Vinaigre et jardin, Bergerie Innovin, La Terre du 9, la Distillerie du Granit, et le Verger l'Argousière.

La carte des vins met aussi en valeur des vignobles québécois tels que L'Assoiffée Isle de Bacchus, Les Feux Follets, Oak Hill, de la Bauge et la Maison Agricole Joy Hill.

« Chaque assiette raconte une histoire. Notre rôle est simplement de donner une voix à notre jardin, à nos producteurs et à notre région », signale à son tour Laurie Lévesque.

« La Beauce regorge de producteurs et d'artisans passionnés, et Aux Jardins des 5 Moulins réussit à rassembler cette richesse-là dans une seule expérience. C'est exactement le genre d'agrotourisme gourmand qui distingue notre région et qui donne envie aux visiteurs de s'attarder plus longtemps. Nous sommes fiers de voir des entrepreneurs comme Laurie et Olivier faire rayonner nos producteurs à travers la gastronomie », a fait remarquer Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

L'expérience est limitée à 20 convives par soirée. Le tout se déroule sous une pergola chauffée, avec un accord mets-alcool optionnel signé par certains de ces mêmes producteurs.

La table champêtre est programmée les vendredis et samedis, de 17 h 30 à 21 h 30, au 134, rang Le Petit-Shenley à Saint-Honoré-de-Shenley, jusqu'au 19 septembre. Réservations: les5moulins.com.