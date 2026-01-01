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En plus de dévoiler la mascotte officielle

La Flambée attire 1500 personnes pour sa première soirée

durée 12h00
18 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La première soirée de La Flambée, terrasses embrasées a attiré environ 1500 personnes ce vendredi soir au centre-ville de Saint-Georges, selon les organisateurs.

L’événement, organisé au profit de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027, a permis aux participants de profiter des terrasses, de la musique et de l’ambiance festive aménagée pour l’occasion.

La météo était également au rendez-vous pour cette première soirée. Sur scène, The American Pies Band, un groupe originaire de la Beauce, a lancé les festivités, avant que Back to the 80’s Band ne conclue la soirée avec un spectacle consacré aux succès des années 1980.

Entre les deux prestations, le comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec a pris la parole afin de rappeler l’importance de ce type d’événement dans la préparation des Jeux, qui auront lieu à Saint-Georges à l’été 2027.

Les personnes présentes ont aussi eu droit à une primeur avec le dévoilement de la mascotte officielle de la 61e Finale des Jeux du Québec. Celle-ci n’a toutefois pas encore de nom. Le comité organisateur a d’ailleurs invité la population à proposer des idées afin de lui en trouver un.

Le spectacle se poursuit ce soir, mais en intérieur

La Flambée se poursuit ce samedi 18 juillet, mais des ajustements ont été apportés à la programmation en raison des prévisions météorologiques. Les spectacles prévus en soirée seront relocalisés à l’intérieur de deux établissements partenaires. Les personnes ayant un billet souper-spectacle peuvent aussi devancer leur heure de souper à 17h ou 18h. 

Le Blue Ridge Band sera présenté à 20 h 30 au Gouvernail Taverne Sportive, tandis que Midnight Rodeo sera en spectacle à la même heure à La Société Microbrasserie.

À noter aussi qu'un DJ sera du côté du restaurant Shaker dès 18h.

Les organisateurs ont également annoncé la fermeture de la billetterie afin de conserver une bonne expérience pour tous.

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