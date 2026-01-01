Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

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Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 18 juillet

La Flambée | Terrasses embrasées

Musique avec Midnight Rodeo et Blue Ridge Band. Billet disponible ici

Où: 11655, Promenade Redmond — Saint-Georges

Quand: dès 18 h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Visite guidée au Domaine Taschereau

Cette semaine: le campement abénakis. Inscription en ligne en cliquant ici.

Où: Domaine Taschereau-Parc Nature — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: de 10 h 30 à 11 h 15

Triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie

6e édition de l'événement.

Où: Stade municipal — Sainte-Aurélie

Quand: pour l'horaire, consultez la page Facebook.

Festi-Démol de Saint-Victor

48e édition de l'événement.

Où: 238, rue Saint-Joseph — Saint-Victor

Quand: dès midi

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce L'intrus.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 19 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Messe hommage à Mgr Herman Giguère

Célébrée par Mgr Laval Bolduc.

Où: Chapelle du Lac-Poulin

Quand: dès 10 h 30

Dimanches musicaux

The livre blend avec Robert Fournier et Marcel Grenier.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

Festi-Démol de Saint-Victor

48e édition de l'événement.

Où: 238, rue Saint-Joseph — Saint-Victor

Quand: dès 11 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Côme-Linière

Objectif de 60 donneurs.

Où: Aréna de Saint-Côme

Quand: Lundi 20 juillet, de 13 h 30 à 19 h 30

Soirée musicale à Saint-Prosper

Une prestation de Nicolas Loignon.

Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper

Quand: Mardi 21 juillet, dès 19 h