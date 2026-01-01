Tourisme Chaudière-Appalaches présente un bilan positif de 2025

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a tenu sa 49e assemblée générale annuelle au Centre historique de la mine King | KB3, à Thetford Mines, ce mardi 2 juin.

L’organisation y a accueilli ses membres pour leur présenter le bilan touristique de l’année 2025-2026. Ainsi, bilan de la saison estivale 2025 est très positif puisque la région a vu une progression de 3,6 % de la demande en hébergement, une augmentation portée principalement par l’hébergement de courte durée (+18 %) et les prêts-à-camper (+22 %).

Les résultats enregistrés pour l’hiver 2026 ont permis à la région de se démarquer au niveau provincial. La demande globale en hébergement a connu une hausse de 8,8 %, représentant une augmentation de 14,7 % des revenus bruts en location, plaçant la Chaudière-Appalaches au 4ᵉ rang dans ces deux catégories au niveau provincial.

« Nous observons une hausse constante du taux d’occupation depuis 2022 et on ne voit pas cette tendance s’essouffler pour la saison estivale à venir, bien au contraire. 2025 était une année record et on s’attend à en établir un nouveau en 2026 », a mentionné Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

La stabilité au sein du conseil d’administration

Comme le prévoient ses règlements généraux, à chaque année, Tourisme Chaudière-Appalaches procède à l’élection de la moitié de ses postes d'administrateurs. Puisqu'aucune candidature n'a été reçue pour ces postes, ni pour le poste vacant en Beauce, la composition du conseil d’administration, comme celle du comité exécutif, reste la même pour 2026-2027:

- Jean-François Lachance, Président, Les Croisière Lachance - Secteur de Montmagny

- Gilles Marier, Vice-président, Hôtel & Suites Normandin Lévis - Secteur de Lévis

- Yolaine Masse, Trésorière, Domaine Joly-De Lotbinière - Secteur de Lotbinière

- Marie-Hélène Ménard, Secrétaire, Le Havre du Lac Vert - Secteur de Bellechasse

- Michaël Caron, Musée Minéro de Thetford | KB3 - Secteur de Thetford

- Nicolas Bégin, Hit The Floor - Secteur de Lévis

- Marie-Émilie Slater-Grenon, Destination Beauce - Secteur de la Beauce

- François Charest, Éco-Parc des Etchemins - Secteur des Etchemins

- Catherine Lemelin, Festival du Bûcheux St-Pamphile - Secteur de L’Islet