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Trésors d'été en Beauce

En visite dans le premier magasin général de Saint-Honoré-de-Shenley

durée 18h00
24 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

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Notre série estivale « Trésors d'été en Beauce » fait cette fois escale à Saint-Honoré-de-Shenley, où histoire, patrimoine et littérature se rencontrent à la Maison Rouge.

Depuis près de 20 ans, ce centre d'interprétation fait découvrir aux visiteurs un pan important de l'histoire locale, tout en les plongeant dans l'univers de La Saga des Grégoire, la célèbre série de romans de l'auteur beauceron André Mathieu.

Premier magasin général de la colonie à la fin du XIXe siècle, la Maison Rouge a été la demeure de la famille Grégoire et conserve encore aujourd'hui de nombreux objets authentiques ayant traversé les générations.

Au fil de la visite, les pièces de la maison, les souvenirs qu'elles renferment et les récits qui les accompagnent permettent de mieux comprendre le quotidien des premiers habitants de Saint-Honoré-de-Shenley.

Dans ce quatrième épisode de notre série, nous vous invitons à franchir les portes de ce lieu chargé d'histoire afin de découvrir ce qui fait sa richesse, son lien unique avec La Saga des Grégoire et les raisons pour lesquelles il continue d'attirer des visiteurs d'un peu partout.

Une belle occasion de redécouvrir un autre trésor patrimonial de la Beauce.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre reportage vidéo ci-dessus.

À lire également dans cette série estivale :

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