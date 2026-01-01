Quoi faire en Beauce du 24 au 26 juillet ?

Écrire à Salle des nouvelles

Écrire à Salle des nouvelles

Par Salle des nouvelles

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 24 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Festivités western de Saint-Victor

47e édition de l'événement.

Où: Site du festival — Saint-Victor

Quand: cliquez ici pour la programmation du vendredi.

Un Été-Show 2.0

Spectacle musical de Dan Daraîche.

Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie

Quand: dès 18 h 30

Procès dans l'affaire Maggie Smith

Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.

Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 19 h 30

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce L'intrus.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Samedi 25 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Festivités western de Saint-Victor

47e édition de l'événement.

Où: Site du festival — Saint-Victor

Quand: cliquez ici pour la programmation du samedi.

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce L'intrus.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 26 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Festivités western de Saint-Victor

47e édition de l'événement.

Où: Site du festival — Saint-Victor

Quand: cliquez ici pour la programmation du dimanche.

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Dimanches musicaux

Harris Becker et ses invités. Aventures musicales pour guitare, luth, cordes, clavier et voix.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

Camion-bouffe de Benny & Co

Pour donner un avant-goût du resto qui ouvrira en septembre.

Où: Parc des Sept-Chutes — Saint-Georges

Quand: de 11 h à 19 h

Cette semaine

Soirée musicale à Saint-Prosper

Un spectacle de Mike & Rick, avec une soirée country pré-Nashville.

Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper

Quand: Mardi 28 juillet, dès 19 h