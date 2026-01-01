Une première compétition de BBQ en Beauce à Saint-Frédéric

Une nouvelle activité s’ajoute cette année à la programmation du 175e anniversaire de Saint-Frédéric avec la première édition de la Classique Beauceronne BBQ. L’événement aura lieu le samedi 15 août, dans le cadre du festival de la municipalité.

Il s’agira d’une première compétition de barbecue en Beauce, réunissant des équipes amateurs et passionnées autour du fumoir et de la cuisson sur BBQ.

L’idée est née d’une volonté d’ajouter une nouveauté à la programmation du festival, particulièrement durant la journée du samedi. François Grenier-Gagné, l’un des organisateurs, souhaitait depuis un moment voir une compétition de barbecue prendre forme dans la région.

« Ça faisait longtemps que je me disais que ce serait le fun d’avoir une compétition de barbecue dans le coin, parce que les compétitions de barbecue amateur, c’est quelque chose qui est de plus en plus populaire », explique-t-il.

Le projet a ensuite été développé avec l’appui de l’organisation du festival et de Dave Cliche, de Saint-Frédéric, qui a lui-même déjà participé à ce type de compétition.

Une dizaine d'équipes déjà inscrites

Les organisateurs souhaitent accueillir jusqu’à 20 équipes pour cette première édition et annoncent que les participants proviendront de différentes régions du Québec.

Deux catégories seront proposées, soit les côtes levées de Berkshire et le porc Mangalitsa haché. Les viandes seront fournies aux équipes par Les Viandes d’autrefois. À une heure précise, les participants devront présenter leurs préparations à l’aveugle à un jury composé d’environ une dizaine de juges. Les évaluations seront faites selon des critères précis.

Des gagnants seront couronnés dans chacune des catégories, en plus d’un classement général toutes catégories confondues.

L’organisation souhaite également que le public puisse vivre pleinement l’expérience. Des pièces de flanc de porc seront fournies gratuitement aux équipes afin qu’elles puissent faire goûter des bouchées aux visiteurs présents sur le site.

« On ne veut pas juste que les gens passent et voient ce que les équipes font. On veut que les gens puissent goûter », ajoute François Grenier-Gagné.

À noter que les frais d’inscription seront remis en bourses aux équipes gagnantes. Un prix supplémentaire s’ajoute également pour le grand gagnant, soit la location d’une roulotte pour un long week-end, offerte par Motorisés Roulottes de la Capitale.

La Classique Beauceronne BBQ s’inscrit dans une journée qui s’annonce chargée à Saint-Frédéric, avec les activités du festival, de la musique, de la danse en ligne, un tournoi de baseball et un tournoi de soccer.

L’événement se déroulera à proximité du stade régional de baseball, dans le secteur où se tient le festival. Les organisateurs souhaitent en faire une activité festive, conviviale et accessible autant pour les équipes participantes que pour les visiteurs.

Les inscriptions sont encore ouvertes pour les équipes qui souhaitent prendre part à cette première édition. Les informations sont disponibles sur la page Facebook de l'événement.

