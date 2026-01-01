Les Festivités Western battent leur plein à Saint-Victor

Les Festivités Western de Saint-Victor ont connu une autre soirée fort animée, ce vendredi 24 juillet, avec la présentation du deuxième rodéo de l’événement. La foule était au rendez-vous autour du ring, rempli à pleine capacité pour assister aux différentes épreuves western.

Les spectateurs ont notamment pu voir de la monte de taureaux sauvages, de la monte de chevaux avec et sans selle, de la course de barils, de la capture du veau au lasso et du terrassement du bouvillon.

La soirée s’est ensuite poursuivie en musique. Le jeune artiste Philippe Tremblay est monté sur scène vers 20 h pour lancer la portion musicale, avant de laisser la place à Sara Dufour dès 22 h. Le groupe Bodh’aktan a conclu la soirée à minuit.

Une soirée 100 % féminine ce samedi

Les activités se poursuivent ce samedi avec la grande tire de chevaux canado-américaine dès 14 h, suivie d’un nouveau rodéo à 19 h.

Au Grand Chapiteau, la soirée musicale mettra les femmes à l’honneur. Brittany Kennell montera sur scène dès 20 h, avant l’une des têtes d’affiche de cette édition, Alli Walker, à 22 h. Savannah Jade viendra conclure la soirée à minuit.

Le Saloon Desjardins accueillera aussi Andie Therio à 22 h 30.

Dernière journée dimanche

Les Festivités Western de Saint-Victor se termineront ce dimanche 26 juillet. La journée débutera avec le gymkhana, présenté sur le ring de 9 h à 12 h, puis la messe western à 10 h 30.

La traditionnelle parade défilera ensuite dans les rues de Saint-Victor dès 13 h. Le dernier rodéo professionnel de l’édition 2026 aura lieu à 16 h.

La programmation musicale se poursuivra au Grand Chapiteau avec LEX ROSE dès 18 h, suivie du dernier spectacle de la tournée d’adieu du groupe Kaïn à 20 h. High Five prendra le relais à 22 h pour conclure les festivités.

EnBeauce.com vous propose un retour en photos sur la journée de vendredi ci-dessus aux Festivités Western de Saint-Victor.